Catene montuose di fascia alta adatte ai colombiani

Zero inizierà venerdì 6 aprile in Ungheria con 3 giorni piatti, da dove la carovana viaggerà sul suolo italiano per completare i restanti 18 livelli.

E il sentiero pianeggiante prevarrà nella prima settimana, quindi i fornai preferiranno da Antioquia Fernando Caviale Lotta per le vittorie e una maglia per i punti, non ci vorrà molto prima che la montagna appaia.

Onestamente, Il quarto giorno Il primo tipo di regalo, situato sul monte Edna nell’isola di Sicilia, avrà un traguardo, la prima occasione per scalare i ‘coleotteri’. Miguel Angel ‘Superman’ Lopez, Stephen Chavez e Ivan Ramiro Sosa.

Poi, al nono round, Lot conquista un altro primo posto di prima classe. Nell’ultima settimana verranno installati i 5 percorsi più necessari e il terreno in salita. Frazioni 15, 16, 17, 19 e 20.

È così che i ciclisti “coltivatori di caffè” hanno il miglior sistema per misurarsi con le persone chiamate a lottare per il titolo, compresi gli ecuadoriani. Richard Carbus, L’inglese Simone Yates E il portoghese Joao Almeida, Tra gli altri.

Inoltre, la ‘Pink Corsa’ suddividerà la 26 km di prova in 2 frazioni, una il 9 al secondo giorno e l’altro al 17 al termine, momento in cui verrà definito il campione.

