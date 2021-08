Catherine Zeta-Jones e Luis Guzman reciteranno nei panni di Morticia e Gomez Addams nella serie Netflix “Mercoledì”

Netflix ha annunciato l’aggiunta di Catherine Zeta-Jones e Luis Guzman nei panni di Morticia e Gómez a “Wednesday”, la serie di Tim Burton su Netflix che vedrà protagonista il personaggio adolescente della terrificante famiglia Addams. Gina Ortega entrerà nella pelle della protagonista. di Elenchi di serie – 10 agosto 2021

Tim Burton approda alla regia di Netflix Mercoledì, il Serie con protagonista mercoledì, la figlia adolescente della famiglia Addams che interpreterà il ruolo in questo romanzo La giovane attrice e scrittrice Gina Ortega, Di fronte alla sfida di eliminare dall’immaginario collettivo il personaggio creato da Christina Ricci.

Nella serie scritta dai creatori Smallvillee Vuoto NS migliaia di miliardi, conterrà anche CAtheryn Zeta-Jones come Morticia Adams NS Luis Guzman come suo marito Gomez. Angelica Huston, Charlize Theron, Daryl Hannah e Caroline Jones sono le attrici che in precedenza interpretavano le mamme della famiglia Adams. Ci sono stati anche molti attori che sono entrati nella pelle di Gomez Addams, anche se è la performance di Raul Julia che è ancora nei nostri ricordi.

Attrice cinematografica come Chicago NS Nel dodicesimo oceano Recentemente ha partecipato a questa serie il figliol prodigo ricoprire il ruolo di d. Vivian Capshaw. Abbiamo visto Guzmán come Mikey O’shea in senza vergogna.

Commedia dai toni soprannaturali Si concentra sugli anni del mercoledì trascorsi da Adams come studente alla Nevermore Academy Cerca di padroneggiare le sue capacità psichiche. Lì si imbarcherà in una missione per contrastare l’ondata di omicidi che terrorizza la città e cercherà di farlo Risolve un mistero soprannaturale con protagonisti i suoi genitori 25 anni fa. tutto questo Accadrà in uno stato di completa effervescenza della sua adolescenza E mentre si instaurano relazioni nuove e intrecciate.