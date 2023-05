Cathy Sullivan, la donna che ha fatto la storia nello spazio e in mare

68 anni, astronauta della NASA, ufficiale della US Navy, geologo e oceanografo Caty Sullivan Nel 2020 è diventato la prima persona al mondo a viaggiare nello spazio e nel punto più profondo dell’oceano, che è Sfida il baratroy, all’estremità meridionale della Fossa delle Marianne.

Katherine Dwyer Sullivan è nata il 3 ottobre 1951 a Paterson (New Jersey, USA), anche se all’età di sette anni la sua famiglia si è trasferita nella San Fernando Valley in California a causa del lavoro di suo padre, un ingegnere aeronautico a Marquardt. Incoraggiata dai suoi genitori, la giovane Cathy ha divorato ogni giornale, rivista o programma televisivo relativo all’esplorazione mentre il comandante Cousteau iniziava a portare alla luce i segreti dell’oceano e gli astronauti di Mercury scrutavano lo spazio.

Dopo aver studiato francese e tedesco al liceo, la carriera di Sullivan è stata indirizzata verso una posizione nel Foreign Service degli Stati Uniti, dove ha frequentato l’Università della California, Santa Cruz, che aveva un eccellente programma russo. Ma a tutti gli studenti di scienze umane dell’università era richiesto di seguire tre materie scientifiche (e viceversa), e Sullivan decise di biologia marina, topologia e oceanografia. Gli piacevano così tanto che finì per cambiare alcune discipline umanistiche per alcune materie scientifiche, e dopo aver fatto scambi tra il 1971 e il 1972 all’Università di Bergen (Norvegia) decise di cambiare la sua “major”, il suo campo generale di specializzazione. Studi oceanografici. Nel 1978 Sullivan completò i suoi studi e si laureò con un BA in Scienze della Terra presso l’Università della California e un PhD in Geologia presso la Dalhousie University e il Bedford Oceanographic Institution in Nova Scotia (Canada).

Sullivan (secondo da destra), con altri astronauti selezionati della NASA

L’interesse della piccola Cathy per l’avventura e l’esplorazione è proseguito all’interno del Dr. Sullivan, quindi quando la NASA ha accettato le donne tra i suoi candidati astronauti, non ha esitato ad iscriversi. Dei 35 presentati, sono stati selezionati sei candidati, tra cui Sullivan e Sally Ride, che sarebbe diventata la prima donna americana nello spazio nel 1983, che ha incontrato alla Havenhurst Elementary quando avevano sette anni. L’11 ottobre 1984, la dottoressa Sullivan è diventata la prima donna americana a fare una passeggiata nello spazio, durante la sua prima missione nel programma dello space shuttle della NASA. Durante le sue 3 ore e 24 minuti al di fuori del Challenger, insieme al suo partner David Listma, ha dimostrato la fattibilità del rifornimento di satelliti in orbita. Sullivan è tornato nello spazio altre due volte, nel 1990 su Discovery per aiutare a schierare il telescopio spaziale Hubble e nel 1992 a bordo di Atlantis per condurre una serie di esperimenti. In totale, la dottoressa Sullivan ha trascorso 532 ore nello spazio e nel 2004 è stata inserita nella US Astronaut Hall of Fame.

Sullivan durante la sua passeggiata nello spazio

Dopo aver lasciato la NASA nel 1993, Sullivan è stato presidente del COSI Columbus, un centro scientifico interattivo a Columbus, Ohio, e poi direttore del Battelle Center for Math and Science Education Policy presso la Ohio State University. Nel 2009 è stata eletta per un periodo di tre anni presidente della divisione di interesse pubblico per la scienza e l’ingegneria dell’American Association for the Advancement of Science. E nel 2011, sotto il presidente Barack Obama, ho lavorato con la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), prima come vicesegretario al commercio per il monitoraggio e le previsioni ambientali e vicedirettore della National Oceanic and Atmospheric Administration. atmosfera e tra il 2014 e il 2017 come responsabile dell’organizzazione. Dopo il suo mandato, Sullivan ha ricoperto per un anno la cattedra Charles A. Lindbergh in Space History.

E all’età di 68 anni, Cathy è stata invitata dall’esploratore Victor Vescovo, la prima persona nella storia a salire in cima a tutti i continenti del mondo, raggiungere i poli e scendere sul fondo di tutti i suoi oceani, per poter ottenere il meglio da esso. Avventura: sii la prima donna a sprofondare in fondo a Challenger Deep. Scoperto nel 1875 e intitolato alla nave da ricerca HMS Challenger, Challenger Deep è il punto più profondo di tutti gli oceani, a circa 11 chilometri sotto il livello del mare all’estremità meridionale della Fossa delle Marianne.

Poche persone hanno raggiunto la sua base dalla sua scoperta, la prima è stata l’esploratore svizzero Jacques Piccard e il tenente della marina statunitense Don Walsh il 23 gennaio 1960. Ci sono voluti 42 anni prima che qualcuno ci riprovasse. Ancora una volta, ed è stato il regista James Cameron il 26 marzo 2012 a diventare il primo uomo a scendere da solo nell’abisso. E più recentemente, nel 2019, Victor Vescovo, nell’ambito del suo progetto Five Deeps Expedition, ha raggiunto i luoghi più profondi dei cinque oceani: la Fossa di Porto Rico nell’Oceano Atlantico, la Fossa di Sandwich meridionale nell’Oceano Atlantico meridionale, la Fossa di Giava nell’Oceano Indiano, e il Challenger Deepsea, l’Oceano Pacifico, e il Molloy Deep nell’Artico.

Sullivan con Victor Vescovo

Il 6 giugno 2020 è stato il giorno scelto per sbarcare Vescovo come pilota e Sullivan come osservatore a bordo. fattore limitante, un minisommergibile biposto costruito dalla Triton Submarines of Florida (USA) in grado di resistere a pressioni elevate a tali profondità. Progettato per scivolare verticalmente sul mare ad alta velocità, il limitatore è costruito attorno a uno scafo sferico in titanio di 1,5 m di diametro e 90 mm di spessore che può ospitare due persone e resistere a pressioni fino a 1.400 bar.

Ci sono volute quattro ore di discesa per raggiungere il fondo dell’abisso, la terza volta per Veskovo, dove hanno trascorso circa un’ora e mezza a scattare foto e campioni dal fondo del mare. L’ottava persona a scendere nelle profondità del Challenger, il dottor Sullivan ha fatto la storia diventando la prima persona a viaggiare nello spazio a 400 chilometri sopra la superficie terrestre e fino al punto più basso dell’oceano, a circa 11 chilometri sotto il livello del mare. Dopo altre quattro ore di ascesa e subito dopo aver raggiunto la superficie, Sullivan e Vescovo hanno chiamato gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per condividere la loro esperienza: “Come oceanografo e astronauta, questo è stato un giorno straordinario, un giorno nella vita , vedendo lo spettacolo lunare sul Challenger.” Deb ha poi confrontato appunti e impressioni con i miei colleghi sulla Stazione Spaziale Internazionale. […] Questa esperienza mi ha ricordato gli sbarchi sulla luna dell’Apollo.

