Catturano una mucca in una macchina in fila da McDonald’s: video

AP

Wisconsin / 28.08.2021 11:58:01

Nei social network possiamo trovare video di tutti i tipi, che vanno Dal più impressionante al più divertente, come nel caso del video che è diventato virale così rapidamente che a Una mucca è stata catturata in un’auto in fila per comprare un hamburger da McDonald’s.

Jessica Nelson, di Mosinee, è entrata in un McDonald’s a Marshfield, nel Wisconsin, giovedì e ha detto di aver visto una mucca sul sedile posteriore di una berlina Buick tre auto davanti a lei.

“All’inizio ho pensato che fosse falso. Chi mette una mucca in una Buick? “Ha detto all’Associated Press venerdì. Poi la mucca scosse la testa.

Prese rapidamente il telefono e registrò un video delle mucche.

“Ho appena registrato il video perché ero sorpreso che ci fosse una mucca nella parte posteriore della mia Buick”, ha detto.

Ha pubblicato il video sulla sua pagina Facebook con la didascalia: “Dimmi che vivi nel Wisconsin senza dirmi che vivi nel Wisconsin”. Ha anche pubblicato un messaggio sullo stesso video che diceva: “C’è un’intera mucca nel retro! Una macchina!”.

Nelson ha detto che la famiglia del proprietario della mucca ha visto il post e li ha contattati. Gli dissero che la mucca era in realtà un vitello. Ha detto che il proprietario l’aveva appena acquistata all’asta con altre due ruote, anch’esse sul sedile posteriore, ma nascoste alla vista.

