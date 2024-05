Cavaliers: Mitchell (polpaccio), in dubbio per J4

Mitchell ha sofferto uno stiramento al polpaccio sabato contro i Celtics ed è discutibile per Gara 4.

CLEVELAND – STELLA Donovan Mitchell è discutibile per i Cleveland Cavaliers in Gara 4 delle semifinali della Eastern Conference di Cleveland contro i Boston Celtics. Lunedì sera a causa di A Ceppo al polpaccio sinistro.

Mitchell ha segnato 33 punti in 43 minuti nella terza partita, ma Sembrava zoppicare nel quarto quarto della sconfitta di Cleveland per 106-93 Sabato sera contro Boston.

Mitchell ha segnato una media di 29,6 punti, 5,4 rimbalzi e 4,7 assist in 10 partite. Della postseason per Cleveland, incluso segnare almeno 25 punti in sei partite consecutive, che Solo LeBron James è riuscito a farlo nella storia dei Cavaliers.

Oltre a Mitchell, centro titolare dei Cavaliers, Jarrett Allen resta in dubbio per una costola contusaUn infortunio lo ha tenuto fuori dalle ultime sei partite di playoff, risalenti a Gara 5 della serie d’andata dei Cavaliers contro gli Orlando Magic.