Cavani batte il Manchester United a Newcastle

LONDRA (AFP) – Al loro ritorno in Premier League dopo il rinvio di due partite a causa del Covid-19, il Manchester United ha aggiunto un punto a Newcastle lunedì (1-1) al 19° appuntamento grazie allo shock di Edinson Cavani.

Nonostante la mancanza di ispirazione e la mancanza di concorrenza dopo più di due settimane senza una partita ufficiale, dopo il rinvio delle due partite contro Brentford e Brighton, i “Red Devils” sono rimasti imbattuti sotto la guida di Rangnick, al centro dalla fine di novembre grazie al secondo gol stagionale di “Matador” (71) che ha pareggiato il pareggio dopo il primo gol del francese Alain Saint-Maximin (7).

Ralph Rangnick aveva rassicurato prima della trasferta a Newcastle: “Non sono preoccupato per le condizioni fisiche della squadra. Sembra stiano facendo molto bene”.

Ma la partita probabilmente ha lasciato l’allenatore tedesco consapevole che la sua squadra avrà bisogno di tempo per rimettersi in piedi.

E cioè che il Newcastle, squadra con seri problemi di qualificazione, lunedì era davanti al rivale e avrebbe potuto tenere i tre punti in una chiara doppietta nella fase finale della partita.

disgustoso Cavani

Alain Saint-Maximin è stato il migliore in campo, a differenza del connazionale Raphael Varane, che ha problemi al centro della schiena dopo un mese di assenza per infortunio.

Saint-Maximin recupera palla, calpesta l’area e, con un tiro cadendo in campo, manda il pallone piazzato in fondo alla rete davanti agli occhi del portiere spagnolo De Gea (7).

A causa della mancanza di creatività in attacco dalla sua parte, Rangnick ha ammesso Edinson Cavani e Jadon Sancho quando sono tornati dallo spogliatoio.

Il tentativo del giocatore della nazionale (56), il tentativo di Cristiano Ronaldo (52) e il tentativo di Marcus Rashford (49) non hanno raggiunto l’obiettivo.

L’attaccante uruguaiano Edinson Cavani del Manchester United spara al portiere del Newcastle United Martin Dubravka durante una partita di Premier League contro il Newcastle United al St James’ Park di Newcastle upon Tyne, il 27 dicembre 2021. Paul Ellis, AFP

Ma posizionato da Diogo Dalot ha trovato Cavani nel cuore dell’area, dove era un killer, e se il PSG avesse perdonato il suo primo tiro, non avrebbe perso l’occasione di essere respinto in difesa per dare un punto alla sua squadra.

Prova dei problemi dello United, Newcastle è andato per la vittoria e ha avuto una chiara doppia possibilità. Dopo una palla in palo, il paraguaiano Miguel Almiron costringe De Gea a un superbo allungamento.

In classifica, il Manchester United ha perso l’opportunità di salire tra le prime cinque in Premier League e rimanere al settimo posto con 28 unità.

Per il Newcastle (diciannoveesimo), quel punto si è concluso con tre sconfitte consecutive in campionato.

