Cave of the Grinch in affitto, dove può leggere i suoi libri, suonare il piano e pianificare una rapina di Natale | Viaggiamo | rivista

Vacasa, la piattaforma di affitti per le vacanze degli Stati Uniti, offre questa solida residenza multilivello con sede nello Utah, negli Stati Uniti.

al di sopra Chi è il villaggio? grotta trovata, La Grotta del Grinch Per essere più precisi. E mentre è impegnato a prepararsi Furto di regali in questa stagione festiva, il leggendario personaggio creato da Dott. Seuss ha portato a lui den Per ospitare alcuni fortunati avventurieri.

Vacasa, che è una piattaforma di servizi di affitti per le vacanze online negli Stati Uniti, offre questo alloggio su più livelli situato fuori dalla città di Boulder, Utah.

L’esperienza di alloggio degli ospiti promette di essere inserita Scarpe Grinch verdi e pelliccia, letteralmente. Gli utenti possono anche Suona il suo organo, beve la sua caffettiera, legge i suoi libri E sogna in ogni modo possibile che Si può anche rubare il Natale.

Foto: l’universo

La sua casa potrebbe essere una grotta, ma il Grinch ha ancora le cose belle della vita. Si estende su una superficie di 530 mq ed è composta da: camera da letto principale, un Stanza aggiuntiva per gli ospiti e due bagni, più a studio e il stanza della musica (Che, a differenza del cattivo verde, può essere usato cantare inni).

Foto: l’universo

C’è anche cucina completa, che il Grinch ha rifornito con alcuni dei suoi prodotti preferiti, come Chi è la caramella? e cache di emergenza da Chi è al dettaglio? (Carne macinata con cipolle e patate).

Foto: l’universo

Certo, questa è una residenza per Anime avventurose e selvagge Come il Grinch. Pertanto, l’alloggio è consigliato a persone che non vedono l’ora di trascorrere una vacanza in a posto lontano (ovvero non ci sono negozi nelle vicinanze, quindi dovrai portare cibo e bevande durante il tuo soggiorno); per la stessa ragione, Si può accedere solo da Camberos o auto attraversamento, con quattro ruote motrici, perché il sentiero è sassoso.

Guayaquil 3 dicembre 2021. Didascalia: prenota una vacanza limitata in questa grotta fuori Boulder, nello Utah, che apre il 3 dicembre. Foto: l’universo

Prenotazioni aperte venerdì 3 dicembre Soggiorno limitato dal 13 al 23 dicembretariffa scontata per notte, 19,57 USDIn onore dell’anno in cui è stato pubblicato il libro originale. In poche ore, le parti interessate avevano separato i loro calendari per rimanere sul sito, quindi i soggiorni sono stati rapidamente strappati via.

Ma anche se quest’anno non puoi recarti al Monte Crumpit, dove si trova la Grotta del Grinch secondo la storia di Seuss, puoi comunque Vivi la magia con tour virtuale dalla tana.