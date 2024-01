CD Projekt festeggia e il tempo lo ha dimostrato giusto con l'espansione Cyberpunk 2077. The Phantom Pain ha venduto 5 milioni di copie e andrà oltre – Cyberpunk 2077

Nel giro di 3 mesi, questa straordinaria espansione ha venduto 5 milioni di copie, la maggior parte delle quali su PC

Tutto quello che è successo con CD Projekt RED Cyberpunk 2077 È un caso che vale la pena studiare. È iniziato nel 2020 come un gioco molto deludente, ma il tempo ha dato ragione all'azienda polacca e il tocco finale è stata l'espansione Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Di tanto in tanto l'azienda chatta con gli investitori e fornisce rapporti sui loro prossimi progetti e sui giochi lanciati di recente.

Era la fine di settembre del 2023 quando fu lanciato CD Projekt RED Cyberpunk 2077: Libertà fantasma. Le vendite iniziali sono state molto buone, ma sono passati più di 3 mesi e ci sono molti giocatori che vogliono visitare Dogtown. nei giorni scorsi L'account ufficiale di Cyberpunk 2077X Hanno riferito di aver esaurito 5 milioni di copie Tra tutte le piattaforme, ovvero PS5, Xbox Series “Grazie per tutto il vostro supporto e vi auguriamo buona fortuna nella vostra missione.”

Come abbiamo accennato, la maggior parte delle vendite si concentrava sui personal computer, come si può vedere in uno di questi dispositivi Ultime offerte per gli investitori. Lui 68% degli utenti ha acquistato l'espansione sul computerMentre il resto è distribuito tra PS5 (20%) e serie Xbox. Per quanto riguarda i giocatori attivi, V.I Database di Steam Possiamo vedere che attualmente vale La tariffa giornaliera è compresa tra 50.000 e 80.000.

Screenshot tratto da una delle ultime presentazioni per gli investitori di CD Projekt.

Cosa si sa della seconda parte di Cyberpunk 2077?

È vero che mancano ancora molti anni prima che il seguito di Cyberpunk 2077 raggiunga il mercato. Ciò che CD Projekt RED vuole fare è copiare i doveri di The Witcher, ovvero attendere con ansia uno sviluppo simile Nella grafica e nell'ambizione. Con questo sul tavolo, ciò che i creatori credono è che uno dei loro grandi problemi sarà risolto guardando Dishonored poiché sperano di creare un level design al livello del lavoro di Arkane.

Per quanto riguarda lo stato di questo progetto, qualche settimana fa abbiamo riferito che il sequel di Cyberpunk 2077 ha già una data per iniziare lo sviluppo. Tutto indica che nelle prossime settimane CD Projekt RED Farai sì che tutte le tue squadre siano operative All'inizio di quest'anno, però, il gioco è in fase di “progettazione concettuale”. Fino ad oggi non è noto se il videogioco sarà giocato in una prospettiva in prima persona o in terza persona, ma ciò che è stato confermato è che il gioco si svolgerà in una prospettiva in prima persona. Una città diversa da Night City.

