C’è ancora molta strada da fare prima dell’espansione Diablo 4: Vessel of Hatred

La settimana scorsa, durante la Blizzcon, Bufera di neve Annunciata la prima espansione per Diablo 4: La nave dell’odioanche se più tardi, nella chat Campfire (quando la squadra risponde alle domande dei partecipanti) dell’evento, la persona responsabile della comunità dei giocatori, Adam Fletcher ha precisato che nuovi dettagli non si sapranno prima dell’estate Da questa espansione, che uscirà alla fine del 2024.

Ciò che si sa al momento è questo Odio la nave Ci racconterà il destino del demone Mefisto E i suoi piani per il rifugio includeranno Una classe mai vista prima Nel Diablo. Per conoscere questa storia, i giocatori visiteranno Nuova zona conosciuta Come Nahanto.

Non accendere il fuoco troppo presto

testa di serie, Rod Ferguson ha osservato che Blizzard non vuole suscitare troppe aspettative “E appiccare un fuoco” mentre è ancora presto per evitare che ciò accada in seguito La brace si spegne perché i giocatori devono aspettare troppo.

Dobbiamo aspettare qualche mese per capire meglio cosa accadrà a Nahantu e quali caratteristiche avrà la nuova classe di personaggio. Diablo 4 è in vendita In uscita il 6 giugno su PC, console Xbox e PlayStation.

analisi vandalo Afferma che si tratta di un “viaggio tetro, sanguinoso e avvincente” attraverso Sanctuary, dilaniato dall’eterno conflitto tra angeli e demoni, e che il gioco offre “un gameplay di alta qualità”.