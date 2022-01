C’è ancora spazio nel corso su come parlare in pubblico

io Unate. Venerdì 7 gennaio 2022, 00:42



Idoia Eizmendi presenterà una sessione per imparare a parlare in pubblico all’interno della Oñati Empowerment School. Il corso si articolerà in due ore e mezza di sessioni dal 13 gennaio al 17 febbraio e si svolgerà il giovedì. All’interno della Oñati Empowerment School, attraverso questo corso Idoia Eizmendi svilupperà la capacità e la certezza di parlare di fronte agli altri. Allo stesso modo, identificheranno e analizzeranno le paure e applicheranno strumenti per combatterle, tenendo conto dell’influenza del genere nella comunicazione. Entrerà anche nella formazione del discorso e come farlo correttamente affinché il messaggio raggiunga il pubblico in modo efficace.

Il corso si svolgerà dalle 18:00 alle 20:30 nella classe Euskaldun berria. Il prezzo è di dieci euro. Devi registrarti in anticipo per poterlo fare.

Inoltre, a gennaio si terrà un corso sulla sessualità. Sarà il 21, dalle 17:30 alle 20:00, e il 22 dalle 10:00 alle 13:30. Il prezzo per questo nuovo corso è di cinque euro. Il 5-6 febbraio si svolgerà il laboratorio psicologico per le immigrate. Sarà gratuito e si rivolgerà alle donne immigrate.