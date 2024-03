opinione L'isola ripristinerà e preserverà uno dei suoi ambienti più preziosi e spetterà a te trovare un'alternativa che non distrugga luoghi e vite.

Si cerca di non fare troppo rumore, ma a volte è inevitabile… Non sono assolutamente d'accordo con quanto affermato nell'articolo “La demolizione dell'Hotel Oliva Beach mi sembra una vera atrocità”, pubblicato da José María Barrientos In questo stesso giornale.

Inizierò col dire che, ovviamente, privato e pubblico dovranno trovare un accordo sulla cessione dei tre complessi sopra menzionati, affinché l'impatto economico e lavorativo sia minimo per l'isola di Fuerteventura.

Ma Non si può trascurare il danno che questi tre edifici stanno causando all’ecosistema del Parco Naturale delle Dune di Corralejo. È stato dichiarato luogo di interesse comunitario e appartiene alla rete Natura 2000, zona speciale di conservazione e protezione speciale per gli uccelli.

Questi tre edifici, che si trovano su questo sito da quasi 50 anni grazie a scambi – per non dire imbrogli – tra politici e settore privato – “Se mi date i Lobos, prolungherò la concessione; vi permetterò anche di fare la ristrutturazione, ma in caso contrario aumentare le dimensioni.” “Lo accetto, ma nel frattempo aggiungerò un piano, una spa, una piscina, una jacuzzi e un accesso al tetto, e sto anche vendendo a privati ​​alcuni appartamenti su un terreno non mio”. Hanno tagliato l'accesso dei sedimenti alle duneIl che espone la flora e la fauna dell'ambiente a un evidente pericolo.

C'è molto spazio a Fuerteventura dove è possibile spostare gli hotel. Gli accordi sono stati presi e sono stati affrettati e, dopo quasi 20 anni di avvisi di ordini di demolizione, ora vogliono convincerci che se verranno eseguiti distruggeranno l'isola. No, signori. Riuscirà l'isola a ripristinare e preservare uno dei suoi ambienti più preziosi? La scelta dipenderà da te Trovare un’alternativa che non distrugga luoghi e vite. Ora, dovremmo tutti scegliere la qualità piuttosto che la quantità Senza le dune, stiamo distruggendo una delle principali risorse turistiche del nord di Fuerteventura.

*Gesù Vasquez Un direttore d'albergo con 20 anni di esperienza nel settore, ma che si definisce soprattutto un essere umano compassionevole e giusto.

Ti consigliamo

10/03/2024 José Maria Barrientos

29/02/2024 Editoriale di Torrenews

03/05/2024 Editoriale di Torrenews

Di più