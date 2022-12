C’è molto spazio nel mio cuore per il Santa Fe: Omar Perez, ex calciatore

Omar Perez è un esempio nella storia dell’Independiente Santa Fe, dove ha segnato quasi 608 partite e segnato 114 gol. Durante il suo tempo con i cardinali. L’argentino giocherà la sua ultima partita il 10 dicembre allo stadio El Campin, Con amici e colleghicosì i suoi fan potranno vederlo mostrare il suo talento in una partita magistrale del calcio colombiano.

Potrebbe interessarti

L’argentino era in un’intervista con il programma Peláez e Francisco dove Ha fornito i dettagli dei suoi inizi calcistici, i numeri che lo hanno ispirato di più in questo sport e come è arrivato in Colombia dopo aver debuttato con il Boca Juniors.

Pérez afferma che i suoi primi anni ad Azul y Oro lo hanno aiutato a svilupparsi. “É un modo di vita. La bocca ti rende uomo. Stai bruciando attraverso la fase della tua vita in cui la parte essenziale dell’apprendimento è, E il fatto che vivi per la competizione, vivi per avere una visione del tuo futuro e delle opportunità che il Boca ti offre per metterti in mostra”.

Arrivo nel calcio colombiano

Confronto tra ex calciatori La differenza tra gli anni in cui ha giocato in Argentina e il suo arrivo in Colombia“,” essere “Ci sono molte differenze, soprattutto l’esperienza e la calma che le persone hanno avuto ultimamente”, ha detto.

Ha aggiunto che il Boca Juniors nei suoi primi anni nello sport gli ha permesso di allenarsi, “il fatto è questo Avere un sacco di partite su di te e saperne di più sul calcio e su ciascuna delle situazioni che il calcio ti offre da giovane. Erano molto ansiosi di dimostrare, volevano essere in questa squadra”.

Dopo 18 anni nel paese e dopo aver ottenuto un ampio riconoscimento per il suo talento, Perez ha rivelato il significato che l’Independiente Santa ha nella sua vita.. “ È una parte importante del mio cuore, avere l’opportunità di rimanere in un club così a lungo e mostrare il mio calcio è qualcosa che porterò sempre con me per sempre. “, ha sottolineato.

In tutti questi anni, il giocatore ha vinto 9 titoli con l’Independiente Santa Fe e uno con lo Junior de Barranquilla. “Portami ‘Zurdo’ López, è lui che mi chiama, mi dice che ha un ottimo progetto e alla fine mi convinceHa spiegato che il torneo era iniziato ed è apparso per la prima volta il 7.

I tifosi argentini possono acquistare i biglietti per la sua partita d’addio il 10 dicembre. I biglietti sono disponibili per la vendita fisica presso la Movistar Arena o sul sito web di Tu Boleta.

Ascolta l’intervista completa: