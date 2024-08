C’è solo un modo per avere una Lamborghini per meno di 40.000 euro. Un’auto che non piacerà agli appassionati Lamborghini

Il mercato dell’usato è esploso negli ultimi anni. Dopo la crisi dei semiconduttori seguita alla pandemia di coronavirus, le vendite di auto usate sono salite alle stelle. Il problema è diventato così radicato che le auto interessanti sotto i 10.000 euro sono scomparse.

Sebbene i prezzi siano diminuiti nel tempo, il pavimento delle auto alla fine è aumentato. Infatti, come descritto in Emozione cineticaLe auto sportive usate economiche, quelle usate per divertimento per poche migliaia di euro, sono morte.

IL I prezzi sono cresciuti Tanto che la Renault Twingo Sport da 130 CV costringe già a spendere più di 15.000 euro. Per una SEAT Ibiza Cupra da 180 CV si parla già di oltre 20mila euro. Forse è per questo che ha senso che se cerchiamo una Lamborghini Countach dovremmo pagare 40mila euro.

Quale?

Ma questo è impossibile!

Beh, diciamo che 40.000 euro per una Lamborghini Countach sono costosi. Almeno per la Lamborghini Countach.

Lambo da 40mila euro…impossibile

Sembra una Lamborghini Countach… e ovviamente non lo è. Non importa quanto sia basso il valore dell’ultima Lamborghini Countach, puoi trovarne una che costa meno di un decimo di quanto costa normalmente una di queste auto (Si muovono facilmente tra i 700.000-800.000 euro) C’è da essere sospettosi.

Ma se hai sempre sognato di possederne una e ciò che ti attrae davvero è l’estetica dell’auto stessa, possiamo sempre procurartene una. Almeno con una che sembri simile perché è possibile trovare repliche della Lamborghini Countach a prezzi esistenti 40.000 euro.

È la storia che ci hanno portato costruzione automatica. Il portale tedesco spiega che ciò che effettivamente appariva sui portali usati è una copia esatta realizzata da Sayer Automobilebauuna casa automobilistica tedesca specializzata nella replica di supercar negli anni ’80 e ’90, basando le sue repliche su auto molto più economiche come il Maggiolino Volkswagen.

In questo caso, spiegano i media tedeschi Ciclo Countach Anch’essa venne costruita sulla base del moderno Maggiolino e montava un motore e una trasmissione della Volkswagen Golf di terza generazione Motore VR6un motore popolare all’epoca, perché parliamo di uno strano motore V6 (più stretto dei motori convenzionali) che i tedeschi stavano sviluppando per generare fino a 300 cavalli. Nella sua prima versione, il motore raggiungeva una potenza di 174 cavalli, che è quella della Lamborghini Countach della Volkswagen.

Il motivo per cui si paga così tanto per una replica potrebbe anche risiedere nel numero limitato di veicoli costruiti da Saier Automobilbau. A quanto pare, la società ha intentato una causa con alcuni marchi. Lui BMWM1Uno dei motivi della controversia è stato, ad esempio, il fatto che i bavaresi hanno minacciato di intraprendere azioni legali contro l’azienda contraffatta.

In costruzione automatica Spiegano che sono state prodotte alcune unità della catapulta Sayer, come viene effettivamente chiamato il veicolo, ma non è chiaro quante potrebbero sopravvivere.

In Spagna Conosciamo molto bene anche questo tipo di repliche. Alcune aziende utilizzano la base della Toyota MR-2, utilizzando fibra di vetro, per “adattare” l’auto allo stampo desiderato. Le repliche più semplici che utilizzano questa vettura come base di partenza (e che il cliente deve fornire) sono solitamente quelle di una Ferrari 360 Modena.

