C’è spazio per la musica roots, meno ‘mainstream’

Valeria Castro (La Palma, 1999) È una cantante che rivendica il folklore più tradizionale della sua terra, condito con la sua essenza. Il vulcano Tajogaite sulla sua isola natale è stato l’impulso per l’uscita del suo album Con amore e cura, lo scorso maggio. Combinando la sua carriera musicale in ascesa con i suoi studi in biotecnologia, questa giovane artista trasuda dolcezza, rabbia, sincerità e dolore in ogni nota. Fa parte di un file Una generazione emergente Musicisti che stanno trasformando la musica tradizionale per avvicinarla al pubblico più giovane.

È famosa per le cover di canzoni di altri artisti. Era premeditato?









– Era una paura di mostrare le mie prime composizioni, troppo in fretta, senza essere orgogliosamente validate e condivise. Ho iniziato con canzoni di altri musicisti che mi piacevano molto e volevo mettere la loro essenza, che era il tocco di Valeria Castro. Quasi tre anni fa ho iniziato con le mie canzoni, perché mi sentivo più a mio agio, non solo perché le persone apprezzavano la mia voce, ma anche le storie che avevo da raccontare.

– Nel 2021, ha pubblicato il suo primo lavoro, composto da sei canzoni. Come è stata la decisione di professionalizzare la tua musica?

Sebbene le persone vedano la professionalità nel momento in cui pubblichi il tuo lavoro, alla fine tutto richiede tempo e impegno. Nel momento in cui lo condividi con il pubblico, tutto assume un’altra dimensione. Riveli le tue storie e, in un certo senso, riveli te stesso facendo vedere alle persone chi sei. Per me è stato liberatorio. Scrivo e faccio terapia con me stesso per sfogarmi e quando lo mostri, sembra che ti sia stato tolto un peso dalle spalle. Inoltre, se le persone decidono di sostenerti sinceramente, diventa un momento molto bello.

-Chi sono donne guerriere della loro vita?

Ogni donna con cui ho avuto la fortuna di andare d’accordo è sempre stata una piccola battaglia. Se dovessi sceglierne una, ovviamente parlerei sempre di mia madre e di mia nonna, che mi hanno insegnato tutto. C’è qualcosa nel femminile che ti fa sentire supportato e riconosciuto. L’eredità è un po’ da biasimare, ma ho sempre notato che mi hanno aperto la strada, anche se non per la musica, in modo che la vita mi fosse un po’ più facile. A livello professionale, le Warriors sono tutte le donne che stanno lottando per ritagliarsi una nicchia nel settore per se stesse e per coloro che verranno dopo. Conosci Silvia Pérez Cruz, Natalia Lafourcade, Silvana Estrada o María José Lergo.

Invia il tuo nuovo lavoro. Con amore e cura. Cosa ci mostrerà Valeria?

Voglio dare tutto quello che sono a Valeria: chi prova rabbia, chi prova paura, chi prova tenerezza. Sono orgoglioso di aver registrato in modo così onesto la mia essenza, le mie radici e il mio folklore.

Le canzoni di questo album mostrano la loro terra, non solo attraverso i testi, ma anche a livello musicale con l’uso di strumenti come il canarino.

– Hai ragione. È stato un grande onore lavorare con Benito Cabrera, uno dei più famosi A-listers delle Isole Canarie, che è stato coinvolto in scusa (non l’avevo notato) e dentro casa. Quest’ultima canzone è quella con cui mi riferisco maggiormente alla mia terra. In questo album, rifletto sulle mie esperienze degli ultimi due anni, inclusa la tragedia del vulcano sulla mia isola.

I tuoi testi contengono anche una certa evocazione dell’America Latina.

– Che gentile da parte tua dirmelo. Cerco suoni radicali e più viscerali. Penso che le Isole Canarie in Spagna siano un esodo di massa dall’unione con l’America Latina. Gran parte della musica delle Canarie è influenzata dai tanti meravigliosi suoni di Cuba e del Messico. Tutti questi ricchi effetti finiscono per rimanere nell’immaginazione. Uno dei produttori di questo album è Ivan de la Rioja, che è messicano. L’America Latina doveva essere presente in qualche modo.

-nella canzone cosa sento Queste influenze sono molto chiare e sono anche un grido di rabbia e onestà.

– Sì, ho composto quella canzone con il musicista Depedro, un grande cantante e ragazzi di Santamarta che hanno anche prodotto l’album. Ha un’aria di chacareras, che è una percussione latinoamericana. Ero eccitato per una canzone potente. Alla fine ho pensato anche a come vivere questa musica dal vivo e questa canzone ha una forte atmosfera latinoamericana ed è molto vivace.

In che modo il processo di composizione tiene conto dell’enorme tavolozza di colori e degli argomenti che tratta?

Il processo è diverso. Non so come definire il mio. È vero che cerco di lasciarmi andare, mi piace parlare di argomenti diversi dall’amore. Con la musica, abbiamo il potenziale per essere altoparlanti molto potenti e abbiamo anche la responsabilità di parlare di tutto ciò che ci circonda. Amore per se stessi, ingiustizia, dubbi e problemi oltre l’amore romantico. Tutto sommato è un esercizio molto terapeutico perché a volte, lasciandomi andare, finisco per scrivere senza sapere veramente di cosa sto parlando e, in seguito, realizzando il vero argomento che ho trattato.

Pensi che ci sia un’ondata di artisti emergenti che rivendicano il folklore tradizionale?

-decisamente. Credo e spero che questa ondata continui. Molti di noi ci stanno lavorando, per la terra, per la gente, per trovare suoni più diversi e meno omogenei. C’è spazio anche per la musica roots e non solo il corrente. C’è Guitarricadelafuente, María José Llergo o Tanxugueiras. Sono tanti i sostantivi che guardano al passato, al sentito, per formarsi nel presente. Niente è completamente puro, ma mantengono la tradizione e la sua origine nella finzione.