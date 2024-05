Cecabank rafforza la sua strategia sugli asset digitali attraverso l’alleanza con Bit2Me – Corresponsables

Sicabank Ettaro Ha stretto un’alleanza ufficiale con Bit2Meazienda leader nel nostro Paese nel campo dello scambio di risorse digitali, è registrata presso la Banca di Spagna come Fornitore di servizi di valuta virtuale. L’alleanza viene implementata come investimento sindacato da Cecabank nel capitale Bit2Me.

L’iniziativa rientra in un quadro Programma Inizia, messo in campo da Cecabank per cogliere opportunità di crescita nei settori Fintech, Insurtech e Regtech. Attraverso questa alleanza, Cecabank consolida la sua roadmap come fornitore di riferimento nei servizi post-trade per asset digitali, il che equivale a quanto sta già accadendo nel mondo delle valute fiat.

Con questo processo Cecabank sta rafforzando le proprie capacità di fronte ai cambiamenti e agli sviluppi che la nuova regolamentazione europea sui cripto-asset comporterà. le regole MiCA entrerà in vigore in due fasi: La prima, a partire dal 30 giugno 2024, riguarderà il sistema di licenze per l’emissione di gettoni e gettoni di moneta elettronica; La seconda fase, che inizierà il 30 dicembre di quest’anno, sarà ampliata per includere il resto dei cripto-asset e le regole di condotta applicabili. Questo nuovo regolamento fornirà un nuovo quadro di sicurezza giuridica per il mercato delle risorse digitali.

Arrivato vivacemente Aurora Quadros, Direttore dei servizi titoli di Sycabank“La nostra entità dispone già di soluzioni e continua a costruirne altre con l’obiettivo di garantire il comfort degli investitori istituzionali e degli enti finanziari che desiderano operare in questi nuovi mercati con gli stessi standard di qualità ed eccellenza riscontrati nel mondo degli asset tradizionali l’alleanza con Bit2Me è un altro passo in questo percorso.”

Secondo Leif Ferreira, CEO e co-fondatore di Bit2Me“Questo investimento, insieme agli investimenti precedenti, riflette la fiducia delle principali aziende e banche nel nostro approccio trasparente e nella nostra solida tabella di marcia. Attraverso la nostra API, facilitiamo un accesso sicuro ed efficiente all’ecosistema delle criptovalute per banche, aziende e istituzioni, e questa partnership con Cecabank ci consentirà di espandere la nostra offerta raggiungendo un pubblico più ampio.”

A parere Scritto da Abel Peña, Direttore delle vendite di Bit2Me“Questa nuova alleanza con Cecabank rappresenta una pietra miliare importante per Bit2Me nel nostro percorso di espansione e miglioramento dei nostri servizi che sono già utilizzati da decine di clienti finanziari e istituzionali. Questo investimento non solo dimostra fiducia in Bit2Me come partner di fiducia, ma sottolinea anche la nostra determinazione nel promuovere l’adozione delle risorse digitali nel settore. “Siamo pronti a cogliere questa opportunità e portare la nostra offerta a un livello superiore”.

Puoi accedere a informazioni più responsabili nella nostra libreria digitale di pubblicazioni a responsabilità condivisa