Tiratori scelti a Chinchilla (Albacete).

Forze per le operazioni speciali di nove paesi della NATO (Germania, Stati Uniti, Italia, Grecia, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Turchia e Romania). Centro internazionale per la formazione speciale (Centro Internazionale di Formazione Specializzata, ISTC).

Si svolge uno dei corsi organizzati da questo centro Centro Nazionale di Addestramento CincillàIn provincia Albacete.

a questo proposito Addestramento da cecchino nel deserto. Durante questo corso di due settimane, i soldati delle operazioni speciali si addestrano Agire in un ambiente asciutto come cecchini di precisione.

Cecchini militari Nato a Chinchilla (Albacete).

Recentemente, Chinchilla Maneuver Field ha condotto questo corso, in cui i soldati Stati Uniti, Germania, Italia, Paesi Bassi e BelgioUn’aggiunta utile persone spagnole.

Si può presumere che la delegazione spagnola sia stata condotta dai militari e in particolare dallo Special Operations Command (MOE), in quanto si addestrano nei corsi dell’International Special Training Center. Unità operative specializzate specifiche dei paesi partecipantiCOME Kommando Spezialkrafte tedesco (KSK) E questo Commandotropen del corpo olandese (KCT)nonché varie unità sotto la responsabilità Comando delle operazioni speciali dell’esercito americano.

Un cecchino dell’esercito NATO a Chinchilla (Albacete).

