Celebrazione del Forum latinoamericano sugli obiettivi climatici a Bogotá

L’obiettivo principale dell’evento, che si concluderà il 30 di questo mese, è quello di rafforzare l’attuazione degli impegni climatici dei paesi in linea con gli obiettivi fissati nell’accordo di Parigi, ovvero limitare l’aumento della temperatura globale a 1. 5 gradi Celsius.

Il Ministro dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile della Colombia, Susana Muhammad, ha affermato che l’incontro faciliterà lo scambio di esperienze preziose per affrontare il cambiamento climatico e creerà spazi di cooperazione.

Ha inoltre commentato che l’impegno a creare sinergie e stabilire linee di articolazione tra le convenzioni sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici, per promuovere l’adattamento e promuovere i principi di pace con la natura, i diritti umani e altri approcci come l’uguaglianza di genere, la giustizia climatica e l’inclusione etnica, sarà essere riaffermato. Rurale e regionale.

Ha inoltre sottolineato che la scelta della Colombia come sede di questo evento conferma la leadership del Paese nell’agenda ambientale internazionale, soprattutto per quanto riguarda l’azione per il clima.

Il Forum fungerà da piattaforma strategica per guidare l’integrazione delle agende sulla biodiversità e sul cambiamento climatico; Secondo una dichiarazione rilasciata dal Ministero dell’Ambiente, ciò consentirà di prendere in considerazione l’identificazione di potenziali obiettivi regionali o subregionali che miglioreranno i processi di negoziazione internazionale in queste due aree cruciali.

L/Se