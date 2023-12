Celebriamo il primo anno di Copilot con significative novità

Scritto da: Youssef Mahdi, Vicepresidente esecutivo, Direttore marketing consumatori.

Quest’anno sarà ricordato come il momento in cui noi, come individui, abbiamo iniziato a sfruttare il potere dell’intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana. Gli ultimi dieci mesi riflettono anni di ricerca sull’intelligenza artificiale, stretta collaborazione e sviluppi innovativi che si uniscono. Questo culmine ora unifica la nostra visione del prodotto per consentire a ogni persona e ogni organizzazione sul pianeta di ottenere di più.

Abbiamo iniziato a offrire Bing Chat e la risposta è stata sorprendente! Ben presto le persone iniziarono a cambiare il modo in cui effettuavano ricerche in Internet, facevano acquisti, programmavano, si preparavano per i colloqui di lavoro, miglioravano le proprie capacità di gioco e creavano bellissimi documenti e immagini. Continuiamo a integrare queste funzionalità in Microsoft 365, Microsoft Edge e Windows per aprire nuovi scenari con maggiore contesto e intelligenza per le persone.

Due settimane fa abbiamo compiuto l’importante passo di riunire tutto questo sotto un unico marchio ed esperienza che chiamiamo Microsoft Copilot, con il lancio di http://copilot.microsoft.com E rendilo accessibile a chiunque su qualsiasi dispositivo.

Siamo entusiasti dell’impatto che sta avendo su di noi industria E, soprattutto, nella vita di centinaia di milioni di persone. IL Dati dell’ultima indagine Mostra che Copilot per Microsoft 365 rende le persone più produttive e complessivamente più veloci in attività come la ricerca e la scrittura.

Cosa poi?

Guardando al 2024, ci impegniamo a portare più innovazione e funzionalità avanzate in Copilot per offrirti il ​​modo migliore per trarre vantaggio dall’intelligenza artificiale. Eccotene alcune Funzionalità sorprendenti Abbiamo iniziato i test e presto vedrai:

GPT-4 Turbo – Presto, Copilot sarà in grado di generare risposte utilizzando l’ultimo modello di OpenAI, GPT-4 Turbo, consentendo loro di gestire attività più complesse e lunghe. Questo modello è attualmente in fase di test con utenti selezionati e sarà ampiamente integrato in Copilot nelle prossime settimane.

Nuovo modello DALL-E 3 – Ora possono utilizzare Copilot per creare immagini di qualità superiore e più accurate con il modello DALL-E 3 aggiornato. Queste funzionalità sono già disponibili, visita bing.com/create o chiedi a Copilot di creare un’immagine.

Configurazione online con menu di riscrittura – Con Copilot, gli utenti di Microsoft Edge possono digitare facilmente dalla maggior parte dei siti Web. Seleziona semplicemente il testo che desideri modificare e chiedi a Copilot di ridigitarlo per te. Presto disponibile per tutti gli utenti Edge.

Multimedia con ancoraggio di ricerca

Multimedia con ancoraggio di ricerca – Combiniamo la potenza di GPT-4 con approfondimenti sulla ricerca di immagini e dati di ricerca Web di Bing per fornire una migliore comprensione delle immagini per le tue query. Questa nuova funzionalità sarà presto disponibile.

Traduttore di codici – Abbiamo iniziato a sviluppare una nuova funzionalità che ti consente di eseguire attività complesse come calcoli più precisi, programmazione, analisi dei dati, visualizzazione, matematica e altro ancora. Abbiamo raccolto feedback su queste funzionalità da un gruppo selezionato di utenti e prevediamo di renderle presto ampiamente disponibili.

Compilatore di codice

Ricerca approfondita – Presto disponibile su Bing, Deep Search sfrutta la potenza di GPT-4 per fornire risultati di ricerca migliorati per argomenti complessi. L’attivazione della ricerca approfondita espande le query di ricerca in descrizioni più ricche per fornire risultati più pertinenti. Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro sito web Blog di Bing.

Ricerca approfondita

Per condividere un’idea della portata di ciò che Copilot può fare per te, abbiamo creato un elenco di alcuni dei nostri casi d’uso preferiti da provare ora, ispirati* dalla community di fan e utenti che hanno provato le nostre versioni precedenti.

Prova una delle istruzioni riportate di seguito e segui la tua curiosità. Basta copiare e incollare in Copilot copilot.microsoft.comIn Il copilota Ali Bing Oppure direttamente dalla scheda Copilot in Windows 11.

formazione scolastica Come posso progettare e migliorare i piani di attività per gli studenti delle elementari per provare a conoscere le diverse piante? Giochi Quali sono i migliori metodi e strumenti di furtività e hacking in Starfield? lo shopping Spiega come scegliere un materasso in base al livello di rigidità e alle preferenze del sonno. Quali sono i diversi livelli di rigidità e in che modo influiscono sul comfort e sul supporto? Viaggi Pianifica un itinerario di 4 giorni per visitare Parigi e Amsterdam. Quali sono le attrazioni, le attività e i ristoranti imperdibili in ogni città? Cultura e arte Analizza l’eredità di Michelangelo come artista e come persona. Quali furono i suoi successi e le sue influenze sull’arte e sulla vita di Michelangelo e come modellò la società? formazione scolastica Spiegami come se avessi cinque anni, la struttura delle città-stato e le caratteristiche delle civiltà in tutta la Mesopotamia. data La rappresentazione dei pirati nei film e nei romanzi è accurata? progetto Come posso rendere il mio soggiorno più aperto e fresco? Quali sono i consigli e i trucchi per scegliere e disporre mobili, colori, luci e accessori? formazione scolastica Identifica e descrivi fiori e piante che attirano le api e come posso coltivarli nel mio giardino. Come si impollina un giardino manualmente? Cultura e arte Crea un’immagine che puoi utilizzare come ispirazione per il tatuaggio. Il suo design dovrebbe essere semplice e contenere un sole, una luna e un golden retriever. Carriere Come posso entrare nel settore dei semiconduttori e quali sono alcune aree di studio correlate? Quali competenze, qualifiche ed esperienze sono richieste? Viaggi Che consigli hai per fare escursioni e visitare le Big Four Ice Caves? Scienze Spiegare la teoria degli universi paralleli. Qual è il concetto e le prove degli universi paralleli? lo shopping Consiglia alcune opzioni DAC (convertitore digitale-analogico) per gli audiofili. Quali sono le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna opzione? Cultura e arte Chi furono i musicisti più influenti degli anni ’60 e come influenzarono la cultura? pasto Suggerisci alcune idee per ricette per una cena vegetariana con una dieta a basso contenuto di carboidrati. Quali sono gli ingredienti e le ricette di ogni piatto? salute Crea una routine di allenamento per la parte superiore del corpo per principianti concentrandoti sul petto e sulle braccia utilizzando tecniche a corpo libero a casa. Quali sono gli esercizi, le serie, le ripetizioni e i periodi di riposo per ogni sessione? Tecnologia e software Progetta un algoritmo per trovare la preferenza della maggioranza per i libri tra un gruppo di amici in un club del libro. Quali sono gli input e gli output dell’algoritmo? lavoro Discute come lavorare efficacemente con gli altri in un ambiente di lavoro professionale. Quali abilità e qualità ha un buon giocatore di squadra? pasto Quali sono i posti migliori dove mangiare e bere a Renton, Washington? Quali sono le specializzazioni, i prezzi e le valutazioni di ciascun sito? Carriere Che consigli daresti a chi è fuori dal mondo del lavoro da qualche anno ma vuole rientrarvi? Carriere Confronta e contrapponi i titoli MBA e MHA per Direttore infermieristico. Quali sono le opportunità di carriera e i risultati per ogni laurea? Viaggi Pianifica un viaggio estivo di 5 giorni alle Hawaii che includa una visita a Diamond Head. scrivere Scrivi una lettera di congratulazioni per il quinto anniversario del tuo piccolo negozio di articoli da regalo. Loda il loro servizio e la loro atmosfera ed esprimi la tua gratitudine e lealtà come cliente. scrivere Scrivi una storia su un gatto di nome Pappy che corre fuori e ha paura. Come fa Papi a scappare e tornare a casa? lo shopping Ricerca e riepiloga le recensioni online su Meta’s Quest 3. Quali sono le caratteristiche, le specifiche, i pro e i contro delle cuffie? le immagini Crea un’immagine da mettere su un biglietto di auguri con 10 cuccioli di bulldog inglese.

*Le istruzioni visualizzate in questo post mostrano alcuni dei nostri casi d’uso preferiti per la versione consumer di Copilot, precedentemente nota come Bing Chat, da quando è stata pubblicata in anteprima a febbraio. Tutti gli indicatori seguenti sono ispirati a punti di discussione popolari e creati da Microsoft. Nessun indicatore dell’utente reale è mostrato sopra.