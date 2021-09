Celebriamo la Giornata mondiale della stampa con le migliori frasi a cui pensare

È il nostro giorno. L’8 settembre, Giornata Internazionale del giornalista, una giornata per riflettere sulla libertà di informazione e di espressione che, in particolare, manca ancora oggi a molti Paesi. celebrare Giornata Internazionale del Giornalista Con le migliori frasi a cui pensare.

Questo giorno viene in onore del giornalista ceco Julius Vucic, giustiziato dai nazisti l’8 settembre 1943.

Appuntamenti per la Giornata Mondiale del Giornalista

Un giornalista investigativo è spesso indispensabile per il benessere della società, ma solo se sa quando smettere di indagare. Theodore Roosevelt.

Se mettiamo luci e ombre su ciò che sta accadendo, sappiamo che una delle sfide dei giornalisti è quella di ricevere direttamente la realtà.

Ho l’idea che, poiché ho iniziato come giornalista, sarò un giornalista fino alla morte. E devo dirti che per me la decisione di passare dal giornalismo a letteratura È stato terrificante. Come saltare da una scogliera e arrivare dall’altra parte! Elena Bonatoska

La differenza tra letteratura e giornalismo è che il giornalismo non si legge e la letteratura non si legge. Oscar Wilde.

Ai giornalisti piace vedersi come difensori della gente, i detective rivelano come funzionano davvero le cose, tirano fuori i loro vestiti sporchi al sole, ecc. Nonostante ciò, non riportano cose come quelle che ci racconti. Cosa sta succedendo? In parte è solo un’assimilazione di valori. Noam Chomsky

Il giornalismo è il miglior lavoro del mondo Gabriel Garcia Marquez. Frasi per la Giornata Mondiale del Giornalista.

Il potere di plasmare il futuro della repubblica sarà nelle mani della stampa delle generazioni future. Giuseppe Pulitzer.

Per fare giornalismo, prima di tutto, devi essere bravo esseri umani. Le persone cattive non possono essere buoni giornalisti. Se sei una brava persona, puoi cercare di capire le altre persone, le loro intenzioni, la loro fede, i loro interessi, le loro difficoltà, le loro tragedie. Richard Kapusinski.

Sono così interessato al progresso e all’avanzamento del giornalismo che, avendo lasciato una parte della mia vita in quella professione, la ricordo come una nobile professione di ineguagliabile importanza per la sua influenza. Giuseppe Pulitzer

Se il giornalismo è ancora una forza cieca, è colpa del giornalista. Non c’è sacerdozio più alto del sacerdozio del giornalista. Ma, per lo stesso motivo, non c’è sacerdozio che imponga più doveri, e per lo stesso motivo non c’è sacerdozio più soggetto a prestazioni inferiori. Qui si tratta principalmente di giornalismo immorale. Eugenio Maria de Hostos