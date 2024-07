Celebrity House Mexico 2024: Chi dorme nelle camere Mar y Tierra?

Famosa Casa del Messico 2024 E’ già cominciato, ed è stata predisposta la disposizione delle stanze, Quindi qui vi mostriamo come si sono abbinati alle celebrità che dormiranno al Mar y Tierra.

Si dovrebbe notare che, A differenza della scorsa edizione, questa volta è stato scelto in modo casuale, Attraverso il dinamismo imposto da “La Jiva”.

Ecco come erano disposte le stanze

Nella dinamica di selezione della stanza, ogni residente ha prodotto una palla, Se è arancione dovrebbe andare a terra e se è blu dovrebbe rimanere in mare. In più c’era una palla bicolore e chi l’avesse presa non avrebbe avuto dove dormire.

Terra

gommoso

Ricardo Peralta

Mariana Echeverría

Brigitte Bozo

Agostino Fernandez

Sabine Moser

Adriano Marcello

mare

Crema Benedter

Gala Montes

Rath la torre

Shanique Berman

Mario Pizarres

Luis “Potro” Caballero

Paola Durante

Sian non ha una stanza

Sian dormirà nella camera di Gala, vista la sfida che dovranno affrontare insieme, e da domenica prossima dormirà nel posto lasciato dalla prima eliminata dalla casa, visto che è stata sfortunata nella dinamica, quando ha preso la palla. . Bicolore.

Come e dove guardare La Casa de los Famosos México 24 ore su 24, 7 giorni su 7?

Se vuoi vedere tutto quello che fanno le celebrità, Dal momento in cui si sveglieranno fino a quando torneranno a letto, attraverso la piattaforma Vix+ sarà disponibile lo streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con i segnali di tutte le telecamere, A cui si può accedere tramite un abbonamento a pagamento. Da segnalare che la produzione ha annunciato che durante le prime due settimane del reality l’ingresso sarà gratuito.

