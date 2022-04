Celine Jinch: attori a cui piaceva Jolten di Tierra Amarga | Serie turca | Zendaya | nnda-nnlt | Fama

attrice Celine Genk che è apparso in una telenovela”tempo della terraPer il suo ruolo di Julten, dipendente e confidente di Züleyha, ha rivelato gli attori internazionali che ammira.

Gulten, personaggio”tempo della terraIncarnata dalla giovane e talentuosa attrice Celine Gench, è uscita dalla serie nel 120° episodio della quarta stagione, che ha scioccato l’intera città di Cukurova e il pubblico.

Il personaggio ha perso la vita con Sunny, quando li ha investiti mentre attraversavano distrattamente il sentiero. Dopo aver superato con successoBir Zamanlar Cukurova”, l’attrice turca elenca i nuovi progetti e rivela quali artisti di Hollywood ammira.

Chi ammira Celine Jenna, l’attrice che interpreta Golten in ‘TIERRA AMARGA’?

L’attrice Celine Jentsch, che ha interpretato Golten in “Tierra Amarga”, ha detto che dopo aver partecipato alla serie di successo che è alla sua quarta stagione, ora sta analizzando cosa farà con il suo futuro da attore. Alla domanda sui suoi obiettivi, ha preferito non rivelarli, ma ha risposto alla domanda su quali attori del settore gli piacciono.

Ha parlato degli artisti della sua generazione: “Abbiamo tutti artisti professionisti che sono contenti di aver vissuto nello stesso periodo. Citerò alcuni nomi new age invece di quelli classici”Lei disse.

Il primo della tua lista è Zendayaattrice di “Euphoria” e “Spiderman no way home”. “Amo il suo spirito e il suo atteggiamento nei confronti della recitazione”ha detto l’attrice turca. Per quanto riguarda gli uomini, Freddy Highmore, protagonista di The Good Doctor, e Tom Holland, conosciuto – fino ad ora – come l’ultimo di Spider-Man e il suo attuale partner Zendaya.

Celine Genk, una giovane attrice che ha debuttato in pubblico con C’era una volta a Cukurova, è stata molto apprezzata dalla critica. Quale sarà il tuo nuovo progetto?

Zendaya è una delle attrici preferite dell’attrice turca Celine Genk (Immagine: Getty Images)

Chi è l’attrice Celine Jenna?

Celine Genç è nata il 21 giugno 1994 a Istanbul. Ha studiato ingegneria industriale all’Università di Işık, inoltre, ha preso lezioni di recitazione presso il Dipartimento del teatro musicale statale Dilek Sabancı e ha preso lezioni da Rebiya Sultan Dozenli, Fatush Kocak e Nissan Akman al Mamart Atelier.

Dopo aver iniziato a lavorare con il suo manager Ali Sabunkocel, ha preso lezioni di recitazione davanti alla telecamera da Serkan Altıntaş. Ha ottenuto il riconoscimento dal regista e dal produttore attraverso la sua audizione, dove ha ottenuto il suo primo ruolo da attore in “Tierra amarga”.

Qual è l’argomento di “TERRA AMARA”?

La prima stagione di “Bitter Land” è incentrata su una leggendaria storia d’amore iniziata a Istanbul negli anni ’70 e proseguita nella terra di Cukurova. La coppia innamorata, Zliha Yilmaz, ha deciso di nascondere la propria identità e di trasferirsi da Istanbul, a causa dell’omicidio che Yilmaz ha commesso per proteggere la sua amante dalle aggressioni sessuali.

Il destino li porta a Cukurova, precisamente nella città di Adana, dove decidono di vivere e lavorare nella fattoria di Hunkar Yaman e suo figlio Demir, che si innamoreranno della giovane senza sapere che il suo cuore appartiene a Yilmaz. Per mantenere l’anonimato, i due amanti decidono di fingere di essere fratelli davanti alla comunità locale. Questo cambierà per sempre le loro vite, poiché prenderanno strade separate.

Nelle puntate successive, dopo aver perso i due uomini nella sua vita, Zuleiha deve andare avanti con i suoi figli. Sulla sua nuova strada trova un nuovo amore e altri nemici che minacciano la sua felicità.