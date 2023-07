Celo propone di tornare all’ecosistema Ethereum e diventare una blockchain di livello 2

CLabs, l’organizzazione responsabile dello sviluppo della blockchain di Celo, lo è trattamento Tornare all’ecosistema Ethereum migrando da una blockchain di livello 1 conforme a EVM a una soluzione di livello 2 di Ethereum.

Secondo una proposta discussa al Celo Governance Forum, la transizione comporterebbe lo sfruttamento dell’OP Stack come architettura per diventare una blockchain di Ethereum Layer 2, eliminando la necessità di monitorare la compatibilità di strumenti e librerie attraverso gli aggiornamenti, e quindi “renderà più facile per consentire agli sviluppatori di Celo di utilizzare la suite completa di strumenti/librerie.” Ethereum.”

Altri elementi chiave di differenziazione includerebbero il livello di disponibilità dei dati off-chain gestito dagli operatori di nodi Ethereum e protetto da ether restituito (ETH), insieme alla conversione dei validatori esistenti in catene decentralizzate di livello 2.

Le blockchain Layer 1 e Layer 2 differiscono principalmente per il loro scopo, ma anche per il design e l’architettura. Mentre le reti di livello 1 sono progettate per essere autonome, le soluzioni di livello 2 mirano a migliorare le prestazioni della blockchain di livello 1 piuttosto che operare in modo indipendente.

Aggiornamento suggerito da cLabs. Fonte: Celo Governance Forum.

Secondo quanto riferito, i vantaggi della transizione includeranno una maggiore sicurezza, mantenendo bassi i prezzi del gas. “Non ci aspettiamo cambiamenti sostanziali nelle tariffe del gas. Poiché la proposta è per una soluzione di livello con dati off-chain disponibili, i costi del gas potrebbero essere molto inferiori rispetto ad altre reti di livello 2”, afferma la proposta, che sarà discussa nel Chiamata di governance del 21 luglio prima di essere rilasciata per la consultazione della comunità il giorno successivo.

Adottando la proposta, gli utenti finali non saranno interessati dalla migrazione e i possessori di token CELO manterranno il controllo dei principali contratti votando le proposte di governance. Inoltre, i token CELO verranno utilizzati anche per pagare le tariffe del gas.

Sebbene la transizione sembri puramente tecnica, potrebbe influenzare l’ecosistema Celo in modi diversi. Secondo le discussioni del forum, ciò potrebbe consentire il flusso di maggiore liquidità tra Celo e altre reti, ma introdurre anche costi aggiuntivi per i serializzatori, come le tariffe per il livello di disponibilità di dati e gas su Ethereum. Inoltre, non è chiaro se le ricompense per i sequencer corrisponderanno alle ricompense per i validatori esistenti.

Con le blockchain sempre più competitive, Silo Migliora la tua esperienza mobile Incorporazione di funzionalità più ampie e proprietà specifiche. L’ecosistema di Celo si rivolge anche alle economie in via di sviluppo, dove c’è una richiesta di più soluzioni tecnologiche di pagamento.

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui presentate non devono essere prese come consulenza finanziaria o una raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le mosse commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le ricerche necessarie prima di prendere una decisione di investimento.