in un Celta de Vigo ha già spazio per Orbelín Pineda all’interno della Liga de España; Dopo aver lasciato la Cruz Azul Machine, ha una mano libera per raggiungere il tavolo che sta guidando Eduardo Codet Prima della seconda metà della stagione 2021-2022.

Secondo le informazioni fornite da ESPN, Per diversi mesi “Maguito” ha chiuso il suo stabilimento a Celta de Vigo, ma i posti degli stranieri erano un problema per il loro stabilimento.

Non sarà più in prestito

con risoluzione Voci che Orbelín Pineda Potrebbe andare in prestito ad un altro club, questo mentre il Celta de Vigo ha aperto spazio nella sua rosa; Una situazione che non è più necessaria.

dopo Il brasiliano Thiago Gallardo otterrà il passaporto italiano e smetterà di ricoprire un incarico all’estero, La situazione che apre le porte all’integrazione di Orbelín Pineda.

La fonte afferma che Pineda arriverà in Spagna nei primi giorni di gennaio In questo modo potrà lavorare agli ordini di Eduardo Codet, che sarà determinato ad allinearlo con la squadra di calcio Celeste in Spagna. Da parte sua, Kodette ha già parlato di Pineda in proposito; “L’ho visto giocare sulla fascia o dietro l’attaccante dove lo vediamo o sulla fascia sinistra”.

Il Celta de Vigo ha già spazio per Urbelín Pineda che in questo modo è il suo secondo messicano nella rosa attuale. Per diverse stagioni ha nelle sue fila Néstor Araujo Dovrebbe aiutare ad adattare Orbe all’interno della squadra e alla vita in Europa.

