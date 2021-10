Celta: Quando il corpo dice basta

nove giorni. Questo è ciò che è stato accorciato la scorsa estate, Vacanza di Renato Tapia. Era lì a luglio quando hanno finito i loro impegni internazionali – Il decimo giorno, quando il Perù è caduto in Colombia e ha visto il suo quarto posto in Copa America- E ha potuto godere di merito e rarità rottura Prima di entrare nel periodo prima dell’inizio del Celta. Lo fece poco più di una settimana dopo, il diciannovesimo, Quando si è unito alla squadra sul palco sviluppato da Codette al Marbella Football Center.

prima di tutto ciò, Tapia ha chiuso la scorsa stagione con un elastico azzurro che ha aggiunto alle gambe un totale di 34 partite -32 in campionato, 2 in Coppa del Re-. Dopo una breve pausa, ha ottenuto la palla per il momento, in Renato, con il Celta, ha iniziato le otto partite che ha giocato. Ai vecchi tempi, nella pausa dello scorso settembre, Ricardo Gareca lo chiamava per gli scontri contro Uruguay, Venezuela e Brasile.

Tra i suoi impegni internazionali e gli incontri congiuntin Celta, Renato Tapia ha giocato 39 partite al momento 2021. Il numero sale a 53 se consideriamo l’anno scorso. a partire dal Finestra FIFA da ottobre 2020 ad oggi, Renato Tapia Ho giocato, in media, una partita a settimana, senza interruzione – esattamente, ogni 6.88 da-. Agli stalli, devi aggiungere gli offset necessari e il tuo corpo non sarà più in grado di gestirli. Ora si concentra con Orso per misurarsi con lui Cile, Bolivia e Argentina, e al suo ritorno Codet spera di poter contare su di lui contro il Siviglia.

La verità è Nella partita contro l’Elche, l’ultima partita da lui disputata, Tapia ha dovuto chiedere un cambio; Ora stai sperimentando un sovraccarico muscolare in entrambi i gemelli, e Juan Jose Garca Cota, capo dei servizi medici presso celticoNei giorni scorsi ha avuto una conversazione con il suo nome nella nazionale peruviana sulle condizioni fisiche del calciatore. Coudet e Gareca hanno bisogno della versione migliore di Renato Tapia e il suo corpo chiede una tregua, Ma il calendario passa velocemente.