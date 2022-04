Cemex utilizzerà i rifiuti 3M come combustibile alternativo a Panama

Città del Messico – CEMEX (CEMEX)cementificio messicano con presenza internazionale, Tratterà i rifiuti industriali prodotti da 3MBreed, un conglomerato focalizzato su prodotti per l’industria, la sicurezza, la salute e i beni di consumo, ha sedi a Panama.

Cemex ha affermato in una dichiarazione che i rifiuti che generano calore ad alta energia, come schiuma e lana, saranno utilizzati come combustibile nei forni per produrre cemento nel paese dell’America Latina.

L’azienda cementiera di Monterrey riceverà circa 30 tonnellate di rifiuti generati da 3 milioni ogni annoConosciuto per le maschere per il viso e le fibre detergenti.

Trasporto e trattamento di questi rifiuti Contribuirà alla riduzione dei gas serra e agli obiettivi di gestione dei rifiuti fossili di entrambe le società. 3M e Cemex hanno fissato l’obiettivo di raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050.

Il trattamento dei rifiuti è stata una delle aree di business sviluppate da Cemex che le ha permesso di accedere a combustibili alternativi, oltre a ridurre i costi energetici.

“Ci stiamo assicurando di investire di più e di fare di più per passare a combustibili alternativi, che sono il 60% in meno su base gigacalorie per tonnellata rispetto ai combustibili fossili”, ha affermato Maher Al-Haffar, CFO di Cemex in una conferenza con gli analisti. e investitori a febbraio.

Cemex ha aumentato del 9% l’uso di combustibili alternativi in ​​Messico nel 2021consuma una cifra equivalente a circa il 13% dei rifiuti totali generati a Città del Messico.

Cemex ha concordato a fine gennaio l’acquisizione di Broquers Ambiental, società dedicata alla separazione, recupero e trattamento dei rifiuti solidi urbani, con sede nel comune di Queretaro.

