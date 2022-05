Centinaia di argentini sono scesi nelle strade di Londra per sventolare la bandiera a sostegno della nazionale in vista della finale contro l’Italia.

Bandiera dell’Argentina a Londra

Appuntamento per questo Coppa del Mondo del Qatar Si avvicina e la partita finale che giocheranno Argentina E Italia Dentro Londra Viene presentata come una scena eccellente come preparazione per il massimo scopo della squadra che guida. Lionel Scaloni.

Il Imbattuto in 31 partite Albiceleste Questo è l’argomento che motiva i sostenitori creolo. E l’ultima ricezione Coppa degli Stati Uniti Controverso Brasile Hai completato un’unione emotiva Tre finali sono state perse contro Germania e Cile.

In tale contesto, Centinaia di fan Incontrato nella capitale britannica per alzare uno striscione a sostegno del Rappresentante Nazionale, la cui principale attrattiva sarà la presenza Lionel Messi. “Vieni Argentina, sai che ti amo, oggi dobbiamo vincere ed essere i primi… Questi tifosi pazzi, lascio tutto per la coppa con Messi e Maradona ”, È una delle canzoni più ascoltate nel Regno Unito, così come l’Argentina è un simbolo di orgoglio.

Eletto due volte Campione del Mondo Per la settima volta a Wembley E guardando contro l’Italia Finalismo Ottieni il suo primo colpo. Il AlbicelesteTuttavia, giocherà la sua prima partita allo stadio, che ha riaperto nel 2007 Cinque anni di costruzione dopo la demolizione nel 2002.

L’ultima presentazione della nazionale Cattedrale del calcio È stato giocato in modo amichevole Febbraio 2000 La squadra che guidava ha pareggiato a reti inviolate Marcelo Bylsa Contro Inghilterra. Gli altri cinque pionieri erano contro la squadra inglese: il primo a L’amicizia nel 1951 Insieme a Mancato conteggio da 2 a 1; E poi dentro 1966 Abbandonato nella struttura della Coppa del Mondo 1 a 0; Dentro 1974 Il primo pareggio (2-2) è stato premiato con due gol Mario Kemps; E dentro 1980 Hanno giocato un’altra partita amichevole, che è stata anche una vittoria locale 3 a 1

Quest’ultimo shock è stato calcolato in presenza di un giovane Diego Armando Maradona, Di 19 anniDurante la partita ha fatto una grande mossa personale come fece sei anni dopo Coppa del Mondo in Messico. A maggio 1991Squadra Alfio Basile Ho ottenuto un pareggio prezioso 2-2 Dopo aver iniziato a 0-2 contro (El Targo Garcia e Tario Franco sono gli autori delle reti). E dentro 2000Prima Coppa del Mondo di Corea e GiapponeIl Argentina Ultimo passo nel campus Londra Con il già citato pareggio a reti inviolate contro l’Inghilterra.

