Centinaia di migliaia fanno il tifo per i coraggiosi alla parata

Centinaia di migliaia di fan hanno applaudito gli Atlanta Braves venerdì durante uno spettacolo in due fasi per celebrare la conquista del campionato del mondo, qualcosa che la squadra non realizzava dal 1995.

Alcune scuole della città hanno chiuso e gli studenti hanno colto l’occasione per partecipare alla celebrazione.

“Questa è la parte più divertente di tutte”, ha affermato Terry McGurk, presidente di Braves. In ogni edificio c’erano bambini ovunque. Non mi sarei mai aspettato di vedere così tanti giovani fan”.

Lo spettacolo è iniziato nel centro di Atlanta, vicino all’ex casa dei Braves, Turner Field. Poi autobus, carri allegorici e furgoni hanno passato un monumento a Hank Aaron, la Hall of Fame, nel sito del vecchio stadio Fulton della contea di Atlanta.

Poi la carovana si è diretta verso Peachtree Street, circondata da molti fan.

La polizia di Atlanta stima che tra le 300.000 e le 400.000 persone abbiano partecipato alla celebrazione, solo nella parte centrale della città.

Diversi altri hanno anche partecipato all’ultimo miglio dello spettacolo, che è arrivato a Truist Park, l’attuale casa dei Braves nella contea di Cobb, un sobborgo di Atlanta. Lo stadio era pieno.

Migliaia di fan hanno riempito il complesso di intrattenimento situato vicino allo stadio.

Braves si è trasferito a Cobb County per una serie di incentivi fiscali e la possibilità di costruire un complesso di ristoranti, negozi, appartamenti e luoghi di intrattenimento accanto al nuovo parco, inaugurato nel 2017.

McGurk ha detto di essere giunto alla conclusione che “ci sono oltre un milione di persone”.

“Questa città è impazzita, ed è così bello farne parte”, ha aggiunto.

I Braves hanno conquistato il titolo martedì sera battendo gli Houston Astros per 7-0 in gara sei.

Dansby Swanson, originario di Marietta, un altro sobborgo di Atlanta, aveva una prospettiva locale, parlando dell’attesa di 26 anni prima di celebrare un altro titolo.

“Questa città ha voluto il campionato per molto tempo”, ha detto Swanson. “È così incredibile che le scuole abbiano chiuso. Vedere che i bambini si stanno godendo questo momento e sono ispirati non ha paragoni”.