Centinaia di uomini si mettono in fila a una conferenza su Twitch per essere travolti da un dispositivo di streaming

Nel mese di ottobre, tenutasi a San Diego, TwitchCon è la conferenza semestrale di Amazon che mira a connettere i creatori di contenuti con i loro follower. Uno degli eventi più attesi dell’anno dagli utenti che sono fan l’uno dell’altro streamer.

Tuttavia, lungi dall’avere solo una conversazione con i creatori, alcuni fan hanno fatto le richieste più stravaganti: Amouranth, il famoso streamer di vasche idromassaggio Che viene trasmesso in diretta mentre si fa la doccia.





L’organizzazione ha consentito una sessione conoscere e dare il benvenuto Laddove le persone possono pagare per incontrare Amouranth e fare una foto con lei, quello che non si aspettavano è che questa sessione prenderà un personaggio così strano, cioè che gli utenti hanno chiesto streamer per calpestarli

Ma non solo, questa strana richiesta non è arrivata solo da un paio di follower, ma da centinaia di uomini che si sono messi in fila sulla piattaforma per vedere la giovane donna con l’intenzione di scattare una foto mentre lei li calpesta.





Uno spettacolo che non ha sorpreso le migliaia di persone che hanno visto come lo stand non smettesse di riempirsi. Tanto che da allora i social network si sono riempiti di immagini di uomini sdraiati per terra con Amouranth sulla schiena, sulla schiena o sul petto.

Alcune foto si sono diffuse sui social network con centinaia di migliaia di “mi piace” e ogni sorta di commenti su questo argomento: “È così triste e strano”, “Oh mio Dio, sono letteralmente arrivato al punto in cui tutti temono che sia così vecchio che vedo che i bambini stanno facendo cose e non ho idea di cosa stiano cercando di fare” o “totalmente fuori luogo” sono stati alcuni dei commenti più popolari degli utenti.

Amouranth non ha creato problemi alle richieste degli utenti

Da parte sua, Amouranth non ha posto nessun problema alle strane richieste dei suoi followers e fan, anzi, la star di Twitch è rimasta soddisfatta delle richieste e ha accettato tutte le ‘situazioni’ che gli veniva chiesto di fotografare.

