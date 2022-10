Centro assistenza per bambini maltrattati derubati a Pomona – NBC Los Angeles

Un centro di assistenza per le famiglie che si prendono cura dei bambini maltrattati è stato saccheggiato e diversi oggetti sono stati rubati, lasciando il posto quasi vuoto.

I criminali hanno violato il sistema di sicurezza e portato via nuovi vestiti, decine di scatole di pannolini e generi di prima necessità.

Hanno lasciato solo scatole vuote dove venivano conservati pannolini, vestiti nuovi e coperte prima del furto.

“Ci colpisce perché ora quando qualcuno ha bisogno di qualcosa, ad esempio se ha bisogno di pannolini, non possiamo fornirglielo ed è per questo che siamo qui, quindi possiamo aiutare la comunità”, ha affermato Grace Fabatilla, portavoce del PythiaHS Center .

Secondo le autorità, si ritiene che i ladri o ladri siano entrati attraverso una finestra situata nel tetto, siano arrivati ​​in soffitta e abbiano violato il sistema di sicurezza.

“Prima di entrare qui hanno interrotto il Wi-Fi, l’allarme e tutto è suonato”, ha detto Fabatella.

I fatti sono avvenuti nelle prime ore di lunedì scorso presso il Bithiahs Family Center, situato nella città di Pomona.

È un luogo per aiutare i bambini maltrattati che vivono con famiglie affidatarie grazie a un programma del governo.

“Non posso dirvi quante famiglie stanno attraversando quelle porte in cerca di aiuto, sostegno, speranza e sapendo quello che abbiamo qui e ora sono così limitate da quello che è successo”, ha detto Betsy Castellanos, una volontaria del centro.

Secondo Fabatella, sono state rubate diverse cose tra cui vestiti, kit per la pulizia e l’igiene, pannolini e giocattoli e, sebbene l’importo potrebbe non essere molto, influirà su questo luogo in cui vengono conservate le donazioni, quindi dovranno sospendere i loro servizi per pochi giorni.

Molto più di 3mila pannolini e più di mille vestiti tutti nuovi per ragazzi e ragazze più grandi per 20 o 25 ragazzi. ha detto Fabatella.

Questo posto serve circa 60 famiglie al mese e si tratterà solo di recuperare alcuni oggetti. Se vuoi maggiori informazioni su questo centro, puoi andare al link: bithiahsfamilyservices.org Oppure chiama: 714-812-8090.