CEPLA ha aperto a Costanera uno spazio dedicato ai bambini

Il Ministro dello Sviluppo Sociale ha dichiarato: “L’idea è quella di fornire ai nostri figli gli strumenti che consentiranno loro di dire no alla dipendenza”. Federico Masso, Nel corso della presentazione ufficiale del nuovo spazio dedicato alla prevenzione dell’uso problematico di sostanze attraverso la cura e l’inclusione nell’infanzia.

Questo mercoledì è stata ufficialmente inaugurata una nuova ala del Centro per la prevenzione delle dipendenze (CEPLA), un organo che opera sotto la direzione del Segretario per le politiche globali sulle dipendenze, presieduto da Lucas Hurigot-Bossy.

A questo proposito il Ministro Massu si è espresso: “Apriamo uno spazio per i bambini al CEPLA, dove lavoreremo per rafforzare l’autostima dei nostri bambini dai 4 ai 10 anni, affinché da grandi possano dire di no i problemi.” consumo.”

“C’è la decisione del governo del governatorato di combattere questa piaga in modo globale, in presenza di uno Stato che dà il volto e l’orecchio alle famiglie che ne soffrono. Il capo della sezione sociale ha aggiunto: “Combatteremo fino in fondo la battaglia lavoro dettagliato tra i ministeri, perché ci rendiamo conto che questo è il modo per ottenere un approccio migliore”.

In conclusione, il funzionario ha annunciato che entro 30 giorni verrà aperto il CEPLA nell’Autopista Sur, un settore fortemente colpito dalla dipendenza e bisognoso di un dispositivo con queste caratteristiche nella regione.

Da parte sua, Hurigot Bossi ha dichiarato: “Questa è la CEPLA più nuova e più simbolica che abbiamo nel nostro Segretariato, e oggi dobbiamo inaugurare una nuova ala, che servirà come spazio di contenimento, cura e lavoro per i ragazzi e le ragazze nel quartiere.”

“Abbiamo avuto un impatto molto positivo con più di 60 bambini già partecipanti, e crediamo che il numero raddoppierà grazie a questo spazio, che funzionerà una volta alla settimana e si rivolge principalmente all’autostima dei bambini e alla gestione dei propri affari”. “Motivazioni, emozioni e frustrazioni”, ha concluso il ministro.

all’estremità, lorena juarez, Un membro dell’équipe della Segreteria Generale responsabile del nuovo spazio ha dichiarato: “La nostra metodologia si basa sull’educazione emotiva e cercheremo di essere in grado, attraverso il gioco, di fornire gli strumenti che consentano ai bambini di sviluppare le loro competenze emotive e quindi di sviluppare le capacità basi fondamentali per risolvere le situazioni di conflitto”.

In questo modo, il governo provinciale è guidato da Osvaldo Galdo, In questo caso, attraverso il Portafoglio Sociale, si continuano a sviluppare politiche pubbliche contro le dipendenze, per dare risposte concrete ai residenti dei quartieri più vulnerabili.

Fonte: Comunicazioni Tucuman