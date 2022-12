CEQ Italia e QvExtra! Unisci le forze nella difesa dei test di gruppo

Nel corso del suo intervento, il Direttore Operativo di CEQ Italia, Mauro Meloni, ha chiesto un cambio di terminologia per la descrizione dell’extravergine. “Non si può parlare di carenze in quelli che hanno molte proprietà sensoriali positive e benefici nutrizionali”, ha sottolineato, sottolineando che “l’extravergine dovrebbe essere valutato attraverso test sensoriali”. Secondo lui, “non sarà possibile classificare e sostituire gli oli di oliva vergini ed extra vergini di alta qualità in base al loro valore a meno che non vengano prese misure in termini di terminologia e classificazione”.

Da parte sua, Maurizio Cervili, docente presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, ha notato i “passi da gigante” vissuti nella qualità dell’extravergine ei numerosi progressi della scienza. Gli attributi sensoriali e nutrizionali di EVOO “non si riflettono nel sistema di classificazione delle categorie”, quindi ha sostenuto il miglioramento del sistema.

Allo stesso modo, Pasquale Constantino, assaggiatore di olio d’oliva, consulente per la qualità di CEQ-Italia e capo del team di Ismia, ha dichiarato: “Ci sono persone che vogliono eliminare il team di test, sottolineando le sue carenze, ma deve risolvere quei problemi e mantenere un sistema scientifico attualmente perfettissimo Italian Secondo Emilio Gatto, direttore della Ricerca per la prevenzione delle frodi (ICQRF), “dei campioni di olio che analizziamo, l’analisi fisico-chimica rileva solo il 5% di oli extra vergini per panel. , fino al 40% sono stati identificati”.

In una tavola rotonda moderata da Maria Grazia Minisci, Presidente di CEQ Italia, Presidente di QvExtra! International, Soledad Serrano, ha espresso la sua sorpresa che “nel settore spagnolo l’attuale panel di panificatori sia screditato come metodo di controllo, mentre gli standard fisico-chimici sono il vero filtro per tutte le categorie”, per il quale ha chiesto la collaborazione di CEQ Italia . Quindi “a livello europeo e al Consiglio oleicolo internazionale (Cio) cerchiamo di rendere questi standard compatibili con la produzione attuale”. Inoltre, ha sottolineato, “produttori e confezionatori decisi ad eliminare o ridurre il ruolo del controllo sensoriale stanno producendo oli con una qualità che rientra nel confine tra vergini ed extra vergini”. È essenziale creare potenti EVOO con proprietà nutritive come aroma, sapore e composti fenolici che mantengano la loro data di scadenza. “I parametri del sigillo SIQEV sono una promessa audace per i consumatori che l’olio in bottiglia è un vero integratore. Solo in questo modo i consumatori possono scegliere EVOO rispetto ad altri grassi “, ha affermato.

Claudio Truzzi, responsabile della qualità di Metro Italia, ha evidenziato la collaborazione che il gruppo di distribuzione mantiene da molti anni con CEQ, che rappresenta anche un cambiamento nella politica commerciale globale dell’azienda, per la quale la valutazione sensoriale è diventata un prerequisito. Secondo lui, l’adesione di Metro a CEQ nasce dall’esigenza di migliorare i controlli e le verifiche sulla qualità del prodotto e creare cultura nella filiera. In questo senso, ha sottolineato che sono state prese molte misure in termini di sicurezza, che è “necessaria se vogliamo mantenere gli oli sugli scaffali che mantengono la qualità”. Ha anche notato un impegno con CEQ per migliorare la comunicazione nei ristoranti sulle proprietà sensoriali degli EVOO.

A loro volta, i rappresentanti del settore produttivo italiano, Zefferino Monini e Nicola Pantaleo, hanno sostenuto l’idea di un severo gruppo di prova come metodo per valutare gli extra vergini e utilizzano un sistema di autocontrollo, i cui standard sono molto simili. del sigillo SIQEV, quindi identificano le proprie bottiglie con un distintivo sigillo di qualità. A questo proposito, Meloni ha suggerito di combinare i design del marchio di qualità italiano e del marchio spagnolo SIQEV per ottenere un maggiore impatto visivo sul mercato.

Inoltre, Valentina Cardone di Chemiservice ha evidenziato come il panel testing sia fondamentale per la valutazione della qualità, pur sottolineando la necessità di rafforzare il controllo con l’analisi strumentale; Teresa Pérez, manager dell’interprofessionale spagnolo dell’olio d’oliva, ha analizzato le tecnologie delle apparecchiature a supporto del team di test e gli sviluppi del team operativo di dimensione globale SENSOLIVE_OIL.

Infine, Sergio Marchi, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro delle Politiche Agricole, Francesco Lolobrigita, ha ribadito la priorità del suo dicastero a sostenere tutte le iniziative del settore agroalimentare nazionale. Qualità.