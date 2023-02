C’era una volta in Italia

La maggior parte di loro sono una bufala, un altro risultato della confusione tra arte e insegnamento. quando Commedia Ha cessato di essere una passione, un piacere, un catechismo, ed è logico che veniamo puniti con articoli che sarebbero stati molto più leggeri se avessero fatto a meno dei diagrammi. In questo, a parte gli errori narrativi, gli eventi interessanti sono stati confusi con quelli che avrebbero dovuto essere veri e propri sviluppi drammatici. Con notevoli eccezioni come Valorosas de la Bagieu, sono stati ora ristampati in un’edizione completa. O questo Sergio Leone, pubblicato ci arriverà Redattore specializzato in articoli cinematografici.

Non è un prodotto perfetto, ma ha alcune virtù e supera creazioni simili. In primo luogo, riducendo al minimo indispensabile i testi di supporto. Al di là di brevi riferimenti temporali (“tre mesi dopo”) il peso della storia ricade su qualche dialogo ben scritto, dove gli unici chiarimenti riguardano chi sia questo o quel personaggio. La transizione dei fatti nelle scene di dialogo è ben organizzata e rende la lettura molto più semplice. D’altra parte, è accompagnato da una mappa che affronta la sfida delle somiglianze. Molti volti noti attraversano la storia, da Eastwood a Bardot, Passolini o Walsh. Devi disegnarli in modo concreto e riconoscibile. L’artista lo risolve con una grafica semplice e leggera che evita il superfluo, ma fornisce sempre il contesto necessario per seguire bene l’azione. Un fumetto ricco di dialoghi richiedeva una maggiore varietà nella trama, ad esempio un fumetto pagina per pagina di Clint che parla al telefono. Una breve lezione su come pianificare senza annoiarsi.

Il libro evita alcuni dei difetti convenzionali, cerca la propria forma drammatica e non solo funzionalmente, ma aggiunge anche ulteriore espressione e bellezza al tutto. E la cosa più interessante da menzionare: l’enorme quantità di informazioni che contiene. Non sono un fan di Leon. Non sono riuscito a finire C’era una volta in America. Ho visto solo frammenti dei suoi western, che mi hanno fatto addormentare. Mi piace Tarantino copiare la sua trama. Ma passando ai film veloci americani, l’italiano è lento, sporco e noioso. Quindi, dopo aver cercato per cinque minuti di aspettare che il suo tempo fosse scaduto, l’ho rimesso giù. Eppure ho trovato questo libro molto divertente. Volevo vedere tutti i suoi film. La vita di Leon è interessante, almeno per come viene raccontata qui. A lui va quasi la metà della storia del cinema italiano. E le produzioni americane, come Ben-Hur, sono state in parte girate negli studi italiani. I migliori del libro sono i passaggi in cui Wyler cerca di migliorare Ben-Hur costringendolo a guardare la versione muta più e più volte. Walsh, Welles e molti altri cineasti hanno avuto Leon come assistente. E tra i suoi colleghi cineasti ci sono tanti amici come Passolini o Fellini. Oppure Bertolucci che ha assunto come sceneggiatore. Il testo aiuta a collocare alcuni tasselli e ci permette di completare un tassello del puzzle più ampio che è la storia del cinema, con influenze che saltano da un continente all’altro.





Un ultimo suggerimento per una deliziosa risorsa. Come molti cineasti prima e dopo di lui, Leone ha flirtato con alcune attrici. Uno di quei rapporti si è trasformato in un amico per tutta la vita. Ora sposato, vediamo come Leon continua a parlare con un partner che lo consiglia fino alla fine dei suoi giorni. È una storia che arriva con un filo conduttore che include la tenerezza e le sfumature dolci necessarie a una storia che ha già molti elementi interessanti.