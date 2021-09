Cercado de Lima: una discarica non ufficiale diventa uno spazio verde per il comune di Lima MML nndc | Ingranaggio

L’area all’incrocio della diramazione Rivera y Dávalos y Conchucos, al confine tra Lima scherma Insieme a agostiniano, in una discarica non ufficiale, quindi il personale di Comune di Lima Entra nel luogo e trasformalo in uno spazio verde.

occupazione Permesso, Il MML Ha spiegato che gli addetti alle pulizie hanno utilizzato un vagone del treno per raccogliere più di una tonnellata di rifiuti solidi, oltre a lavare binari e marciapiedi e cancellare graffiti sui muri e pubblicità non autorizzate e graffiti su colonne e facciate della zona.

Lo spazio ora contiene 900 fiori decorativi (calendule fiammeggianti, calendule e nastro nuziale), 350 erbe, nove toast, tre fioriere realizzate con pneumatici riutilizzati e due palme.

Affinché il recupero sia sostenibile nel tempo, il programma Educca-Lima ha informato i residenti del corretto smaltimento dei propri rifiuti, sottolineando l’importanza di essere consapevoli del momento in cui il camion della spazzatura passa nelle loro case.

Il Comune di Lima Ha spiegato che finora a Cercado sono stati recuperati cinque punti critici: Blocco 4 di Av. Nicolás Dueñas; L’incrocio di Jr. Juan Crespo y Castillo e Av. Nicolás Dueñas; attraversando il figlio di Manuel Pardo e Passaje Ruiz Diaz; L’incrocio dei frammenti Manuel Pardo e Huamales e le facciate esterne della scuola Luis Armando Cabello Hurtado.

Il MML Ha sottolineato che i lavori si inseriscono nell’ambito dell’eliminazione dei punti critici di accumulo dei rifiuti con la partecipazione dei vicini, al fine di fornire spazi pubblici puliti, verdi e sicuri per i cittadini.

