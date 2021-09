Cercano persone che vogliano vivere e lavorare in Italia

Con l’obiettivo di reinsediare il comune di Mada in Calabria, l’Associazione Unione Italo Discesa Nell Monto (UIT), in collaborazione con Gaza Calabria, Università della Calabria (Unical) ha iniziato uno sforzo Coloro che vogliono lasciare la propria terra e vivere in questa comunità per almeno 6 mesi.

“Si tratta di una città costruita su una collina, famosa per la guerra tra Francia e Inghilterra all’inizio del XIX secolo”, recita un articolo sul portale Ansa Latina, Il luogo principale per la promozione L’idea della mamma.

Il piccolo comune cerca quelli esistenti Alcune tracce, anche se piccole, sono di origine italiana Quindi vivono e lavorano Comodo in quella piccola parte del paese.

L’idea nasce con l’intenzione dei discendenti degli italiani di tornare nel PaeseLa giornata inizia oggi e verranno selezionati circa 15 candidati Per contattare l’UID via mail [email protected]

Il presidente UIT Andrea Pacia “L’Italia ha bisogno dei suoi discendenti e degli italiani nel mondo perché è un Paese vecchio, e tutto è cambiato completamente dopo l’epidemia”.

“È importante regolamentare le condizioni. Ci sono 21 milioni di discendenti in Argentina, 42 milioni in Brasile. Possiamo rilanciare l’Italia in qualsiasi momento”, ha detto.

Va ricordato L’offerta comprende offerte di lavoro nel settore agricolo e in vari settori del turismo.