Certe affinità vengono pubblicate in un gioco esclusivo per Xbox simili a Monster Hunter

Pare que un juego exclusivo per Xbox simile a Monster Hunter inizia e scarica da uno studio esterno agli Xbox Game Studios. Sì, Microsoft è trabajando en una verdadera montaña de contenidos, tanto con i soci interni come esterni. Microsoft ha acquistato ZeniMax ed è intenzionato ad acquistare Activision Blizzard, e ha creato una lista di altri giochi per Xbox e un motore per il servizio di registrazione, Xbox Game Pass.

La lista dei progetti esterni inclusi juegos come Project Dragon, di IO Interactive, As Dusk Falls di Interior Night, e Contraband, di valanga. Gracias all’ultimo episodio del programma GrubbSnax di Jeff Grubb, podríamos haber descubierto un juego esclusivo per Xbox simile a un Monster Hunter.

Juego exclusivo per Xbox simile a Monster Hunter

La filtrazione di Grubb è stata confermata da Jezz Corden de Windows Central, que afirmó que según sus fuentes un juego exclusivo per Xbox simile a Monster Hunter es real y que su nombre en clave es Project Suerte. El juego include grandi battaglie di mostri e serie multijugador. Además, juego estaría siendo desarrollado por Certa affinità, concido sobre todo come estudio de apoyo e titoli come Halo e Call of Duty.

El juego exclusivo per Xbox simile a Monster Hunter llevaría en desarrollo desde el verano de 2020, è probabile che sia programmato per una rivelazione nel 2023 e per una lanzamiento nel 2024, aunque puede llegar un poco antes o después, dependiendo del dinamismo e come variabili che vengono a menu con el desarrollo del juego.

https://www.youtube.com/watch?v=4Gor6icMRNo