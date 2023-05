Cerúndolo e Sinner, la rivalità che aggiungerà un nuovo capitolo

ESPNtennis.comLettura: due minuti.

Francisco Sirondolo e Janick Senner Formano una rivalità che sembra ripetersi in diverse occasioni nel prossimo futuro. Ottavi di finale del Masters 1000 a Roma Questo sarà il quarto dal loro primo incontro A Indian Wells 2022.

Con due vittorie per l’italiano e l’argentinoIn Foro Italico aggiungeranno un nuovo capitolo di duelli sempre più ripetitivi. Certo, il ragazzo di Buenos Aires è salito alle stelle nell’ultimo anno e mezzo sul ring Ciò lo ha spinto ad essere la migliore racchetta argentina in classifica.

Affronterà Francisco Sirondolo Cener nella caccia ai quarti di finale a Roma. EFE

Le prime battute tra loro iniziarono a essere scritte a Indian Wells 2022. Nei quarti di finale dell’American Masters 1000, spegnerlo Devo vincere Dopo che Sinner è uscito per infortunio quando quest’ultimo era sotto 1-4 nel primo set.

Più tardi, hanno rivisto i loro volti Coppa DavisDove l’Italia ha sconfitto l’Argentina a Bologna. Fran e Janick hanno giocato una partita. in questa occasione, L’italiano ha saputo lasciare il segno nei duelli contro l’argentino, vincendo 7-5, 1-6, 6-3.

Prima della fine del 2022, entrambi si incontreranno per l’ultima volta della stagione. Negli ottavi di nuovo a Vienna Sinner vincerebbe 7-5 6-3 per mettersi in cima al record.

In questo momento, al Masters 1000 di Roma, non solo avranno il loro primo incontro dell’anno tra di loro, ma anche il loro primo incontro sulla terra battuta. Al Foro Italico, Cerúndolo ha raggiunto gli ottavi di finale dopo due vittorie in tre set: vs Yiping Wu Per 4-6, 6-2, 6-3 e contro Gregoire Bari Per 6-7 (0), 6-2, 6-2.

Il peccatore, a sua volta, è avanzato nell’argilla italiana dopo il pestaggio Grazie Kokkinakis da 6-1 e 6-4 f Alexander Shevchenko Con 6-3, 6-7(4), 6-2.

