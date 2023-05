Cerundulo ha estromesso Sinner per avanzare ai quarti di finale dell’Open d’Italia

Francisco Cerundulo ha raggiunto il terzo round consecutivo agli Open d’Italia, questa volta lasciando in trasferta il favorito locale Janik Sinner.

L’argentino è passato ai quarti di finale del torneo Masters 1000 con una vittoria per 6-7 (3), 6-2, 6-2 sul numero otto del mondo martedì al Campo Centrale del Foro Italico.

Serundolo – 31° classificato – ha pareggiato la sua terza vittoria contro una top 10 ATP lasciando il suo record contro Sinner sul 2-2.

“Questa è una delle vittorie più importanti della mia carriera. È stata una grande partita”, ha detto Serundulo. “Jannik è uno dei migliori al mondo.”

“Vincere una partita come questa in Italia con gente contro di noi mi fa sentire davvero bene con il mio tennis”, ha detto il 24enne argentino. “Spero che mi aiuterà e mi darà la fiducia di cui ho bisogno un po’ di più per continuare a battere questo tipo di giocatore e combattere tutte le partite negli ultimi turni”.

Il suo prossimo avversario sarà la quarta testa di serie Casper Ruud della Norvegia. Cerundulo conduce 2-1 nel record di scontri diretti, inclusa una vittoria sulla terra battuta a Barcellona il mese scorso.

“Voglio continuare ad andare avanti”, ha detto Cerundulo. “Sto lavorando sodo per questo. Posso scalare la classifica e entrare nella top 20 quest’anno e poi continuare a crescere”.