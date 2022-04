Cervantino va a 50: Ci saranno operazioni italiane a Guanajuato

Spettacolo Cervantino compie 50 anniCoordinato dall’Istituto Statale di Cultura, aprirà questo fine settimana un nuovo capitolo, Dal 28 aprile al 1 maggioOttenere Giornata d’Italia a GuanajuatoIn esso il pubblico può godere delle attività di arti performative, musicali e gastronomiche.

La conferenza si terrà presso il Museo Palacio de los Podres, Plaza del Baratillo e il Teatro Cervantes, oltre alla Biblioteca centrale statale Vicberto Jimenez Moreno a Guanajuato. Il Leone.

Il progetto prende il via il 28 aprile con il lancio di due mostre prodotte dall’Ambasciata d’Italia in Messico e dall’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico: “Dont’s Hell in Comics” e “Life as a Scientist”.

Ci sono due mostre al Museo Palacio de los Podres nella sezione delle arti visive italiane a Guanajuato. Il primo di questi è “Eccellenza Italiana. New Generation Illustrators for Kids and Youth”, che unisce il lavoro di venti illustratori italiani di età inferiore ai 35 anni.

Leggi di più su Guanajuato:

In Guanajuato “Looking to the Future. Italian Contemporary Photography in the World”, una partnership nata per fornire il lavoro di un pugno di giovani fotografi a livello internazionale, a partire dalla nona edizione dell’invito del Comune di Regio Emilia.

Italia A Guanajuato richiede una combinazione di sapori tra due latitudini, Attraverso il concorso ufficiale Pizza e Pasta Rambo Al Cervantino 50, ristoranti, chef e chef di Guanajuato sono invitati a offrire versioni uniche di entrambi i piatti basati su influenze italiane e messicane. Le iscrizioni al concorso sono aperte sul sito IEC e la sua finale si svolgerà il 30 aprile presso la Plaza del Baratillo.

Tutte le operazioni italiane a Guanajuato sono gratuite, aperte a tutte le età e saranno svolte sotto le spoglie di un protocollo di cultura della guardia sanitaria.

Questo è il programma:

Mostre

Dantes Hell in Comics, Una vita da scienziato, foto di Gerald Bruno. Inaugurazione: giovedì 28, 13:00 Permanente: 29 maggio 2022. Ubicazione: Wigberto Jimnez Moreno State Central Library, Lein.

Guardo al futuro. Fotografia contemporanea italiana nel mondo, specialità italiane. La nuova generazione di illustratori per bambini e ragazzi. Inaugurazione: venerdì 29, 13:00 Permanente: 29 maggio 2022 al Museo Palacio de los Podres a Guanajuato.

Gastronomia

Il concorso ufficiale pizza e pasta va al Cervantino 50. Finale: 30 aprile, 16:00 presso Plaza del Baratillo, Guanajuato.

Musica