Cesar Vallejo-Alianza Atletico: risultato del 19 agosto, gol, riepilogo e prossima data

Cesar Vallejo e Alianza Atlético hanno pareggiato 0-0 lunedì all’Estadio Mansiche, regalando agli ospiti un’imbattibilità di sei partite in Serie A.

Il sorteggio ha portato a quattro il numero di vittorie consecutive dell’UCV contro l’Alianza Atl. In campionato (1 vittoria, 3 pareggi, 0 sconfitte).

Lo sapevate?

È stato il quinto 0-0 stagionale per l’Alianza Atl, il più grande del campionato.

Gli ospiti hanno visto la loro serie di reti interrotta in cinque partite in Prima Divisione. Non sono rimasti a zero dalla sconfitta del 21 luglio contro l’Alianza Lima.

Evidenziare

Conseguenze:

Dopo essere rimasta imbattuta per tre partite (vittoria, pareggio e sconfitta 0) in campionato fuori casa, l’Alianza Atlético resta al sesto posto con 11 punti dopo otto partite nella finale di campionato.

Cesar Vallejo è al 15° posto con 5 punti. Cesar Vallejo non vince in tre partite consecutive (0 vittorie, 2 pareggi, 1) in campionato in casa.

Informazioni sui risultati degli obiettivi:

Nel pareggio a reti inviolate, Diego Milian e Jose Carvalho hanno mantenuto la porta inviolata nove volte e due consecutive nella competizione in questa stagione.

Rapporto sull’infortunio:

Problemi di infortuni per entrambe le squadre: Jairo Velez è dovuto uscire per primo per l’UCV al 77′ davanti all’Alianza Atl. Christian Vázquez ha perso al 90′.

Impatto della tecnologia VAR:

L’assistente arbitro video non ha annullato nessuna partita.