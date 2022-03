Champions League: dopo il Chelsea, il governo britannico fa riferimento al City

Il Chelsea potrebbe non essere l’unica squadra ad essere stata severamente sanzionata dal governo britannico Come risultato dell’invasione russa dell’Ucraina. Ora la città è sotto i riflettori E quelli che possono essere influenzati dalle decisioni che vengono prese a seguito del conflitto con tutto ciò che dovrebbe essere un collegamento con il governo russo.

secondo BBC SportproprietarioPer lo sceicco Mansour del Manchester City, È stato pesantemente criticato dal governo del Regno Unito per il suo recente incontro con il presidente siriano Bashar al-Assad, L’alleato di Putin. Secondo le informazioni ricevute da Downing StreetAl-Saad ha recentemente tenuto incontri con figure molto influenti e in quel giro di contatti ci sono foto con Mansour, il proprietario del City e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti. Per questo il governo britannico accusa lo sceicco Mansour “Non contribuire alla pace”.

Attacchi crudeli

Il deputato laburista Chris Bryant ha condiviso queste preoccupazioni e in un’intervista con The Telegraph ha chiesto se Mansoor fosse un membro “La persona giusta per possedere una squadra di calcio”. Aggiungere a: Il Regno Unito continua a opporsi a qualsiasi normalizzazione delle relazioni con il regime siriano..

In un momento in cui le tensioni politiche stanno avendo conseguenze sul Presidente del Consiglio, il City può seguire le sue orme Chelsea. Nel caso della squadra “blu”, Il governo ha congelato i beni di Abramovich e ha interrotto le vendite e i trasferimenti. L’imprenditore russo è stato punito per il conflitto tra Ucraina e Russia limitando le azioni del club, che inoltre non può vendere biglietti o magliette. La situazione lascia il London Club in una situazione molto complicata.