Champions League: il milionario è entrato in Champions League: già 105k per il Real Madrid e 115k per il Liverpool…

Essere in Champions League non è cosa per un grande club. È quasi vitale per la loro sopravvivenza. Non solo dare Prestigio atletico. Dietro il calcio, negli uffici, c’è il pericolo ingenti somme di denaro Questo può determinare la pianificazione della stagione. E ora, dentro Real Madrid Non male: totale 105,34 milioni di euro di utile.

Questo è il numero raccolto dal club bianconero nella massima competizione continentale successiva Eliminando in modo epico e anche quasi miracoloso il Paris Saint-Germain agli ottavi, il Chelsea ai quarti e il Manchester City in semifinale. E l’ultimo importo 15,5 milioni di euro per arrivare in finalearrivato grazie Doppia di Rodrygo e gol di Benzema Non sono stati solo gol e gioia traboccante: il quadrato bianco è entrato di buon numero.

Prima il Liverpool

Solo il Liverpool, avversario del Real Madrid, nella finale di Parigi, che si disputerà il 28 maggio, Supera il club guidato da Florentino Perez. 115,80 milioni di euroè la squadra che Più soldi vinti in Champions League. E ora, entrambi combatteranno per l’ultimo pulsante: 4,5 milioni di euro per la vittoria del torneo e altri 3,5 milioni di euro per la Supercoppa Europea.

Ma Real Madrid e Liverpool non sono gli unici ad aver vinto la Champions League. Molti altri club, in misura maggiore o minore, hanno realizzato buoni profitti. Ad esempio, in spagnolo, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Barcellona e Siviglia Accumulato nel numero astrologico di 325.78 milioni di euro.

2.032 milioni di euro distribuiti tra 32 club

Per l’anno accademico 2021/202 e rispetto all’anno precedente, La UEFA alza i trofei Da distribuire a tutti i club partecipanti 3,6 per cento Fino a 2.032 milioni di euro. L’organismo guidato da Aleksandr Ceferin assegna premi a vari concetti. Il primo, e il più attraente, risponde Vantaggi atletici. Solo per l’accesso ai file Nella fase a gironi, ciascuna delle 32 squadre ha ricevuto 15,6 milioni di euro.

Durante questa prima fase, Ogni vittoria equivale a 2,8 milioni di euro Attraverso il club mentre a Il pareggio ha lasciato un reddito di 930.000. raggiungere prezzi Alla fine, la cifra da incassare è stata raggiunta 9,6 milioni di euro; per le stanze 10.6; Per le semifinali 12.5.

Il secondo concetto risponde Coefficienti UEFAUna classifica in ogni competizione in base al coefficiente dell’ultimo decennio dei club partecipanti. Più alto è il coefficiente, più alti saranno i punti. E, Ogni punto con un massimo di 32 assegna 1,1 milioni di euro per club.

Il terzo concetto, che non è stato ancora quantificato, corrisponde a “market pool”, ovvero con Soldi televisivi nelle competizioni UEFA. La Champions League ha un sacco di Verranno distribuiti 291 milioni di euro tra la differenza in base al peso di ciascun mercato.

Esplosione del Villarreal

Con questi criteri è stato il club spagnolo che ha ottenuto più soldi in Champions League Real Madrid Un totale di 105,34 milioni di euro Diviso in 77,84 dalla competizione e 27,5 dal coefficiente UEFA.

reddito spagnolo

Real Madrid 105,34 milioni di euro Villarreal 84 milioni di euro Atletico 63.270 milioni di euro Barcellona 38.670 milioni di euro Siviglia 34.430 milioni di euro

In secondo luogo, c’è un file VillarrealChe esploderà economicamente dopo aver raggiunto le semifinali. L’entità guidata da Fernando Roig entrerà come minimo 84 milioni di euro In attesa di guadagni TV. Tra questi ci sono i premi in cui hai vinto Il valore dell’erba è di 57.670 milioni dell’euro, lasciando il coefficiente UEFA nelle casse del Club Castellon Un altro 26.4.

Il Atletico MadridSono stato eliminato dal Manchester City nei quarti di finale, mi piace un totale di 63.270 milioni di euro: 42.370 per meriti sportivi e 20,9 per punti in questa stagione nei coefficienti UEFA.

Per me è stato peggio Barcellona, fuori dal torneo nella fase a gironi. Con la sua eliminazione anticipata, ha vinto a malapena 38.670 milioni di euro in premi per le sue realizzazioni sul campo e le 16.50 per il coefficiente. Più tardi, è stato già eliminato dalla Champions League, ha ottenuto 2.908 milioni di euro per raggiungere i quarti di finale di European League.

Tra le cinque squadre spagnole che hanno partecipato alla UEFA Champions League, Siviglia Era quello che entrava con meno soldi. In totale, ho raggiunto un numero 34,43 miliardi di euro Dopo la caduta, ha rappresentato il Barcellona nella fase a gironi: 21.230 per i suoi successi sportivi nel gioco e 13.200 grazie al coefficiente UEFA. Poi, per andare agli ottavi di finale di Lega Europea, ha aggiunto 1.163 milioni di euro.

Top club in classifica reddito

Solo la Premier League supera LaLiga Santander in termini di entrate. Il saldo totale di Manchester City, Liverpool, Chelsea e Manchester United ammontava a 335.750 milioni di euro9,97 in più rispetto a quelli raggiunti tra Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Barcellona e Siviglia.

Il massimo reddito possibile del Liverpool: 115.800 milioni di euro Per vincere tutte le partite della fase a gironi, raggiungere la finale e ottenere il punteggio più alto di 32 nel coefficiente UEFA.

Il resto delle principali competizioni è dietro la Premier League e la Santander League: BundesligaCon RB Lipsia, Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Wolfsburg 186,15 miliardi di euro; Serie A italiana con Milan, Inter, Atalanta e Juventus, 181,40; E la Ligue 1 con Paris Saint-Germain e Lille 110600.