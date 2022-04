Chanel lancia la versione acustica di ‘SloMo’ e tutti vanno fuori di testa: ‘Winner’s Aura’ | un musicista

Chanel Gli dice nella sua canzone gara musicale Eurovision “Vado sempre per primo, mai per secondo” e ogni volta sembra più reale di Vincitore del Festival di Benidorm Può raggiungere la gloria nella competizione musicale più popolare. Attualmente, È 5° nelle scommesse, ma il trend è più che positivoSoprattutto se teniamo conto che ogni sua mossa rafforza la sua candidatura.

L’ultima cosa da fare è mostrarlo Slovacchia Mo, il tema che difenderà il prossimo 14 maggio a Torino, è più di una semplice canzone da ballare in discoteca. Ha più possibilità e per dimostrare di aver fatto la canzone in essa Chitarra acustica che brilla acusticamente e consente agli europei di ascoltare una versione diversa e distinta È il primo singolo della sua carriera.

In pochi giorni il video di Chanel è diventato virale su vari social, aggiungendo poco più di 140.000 visualizzazioni Twitter. Inoltre i follower del cantante hanno risposto non molto tempo dopo e la maggior parte di loro ha concordato di nuovo sul cantante Ha dimostrato ancora una volta di avere tutte le carte in regola per guidare la Spagna Nella 66a edizione dell’Eurovision Song Contest.

Cosa c’è di nuovo da Chanel

Mentre termina tutti i preparativi per la sua esibizione a Torino, Chanel usa anche il suo tempo libero per continuare a costruire la sua carriera musicale. Slovacchia Mo Sarà solo l’inizio. Lei lo sa e il suo team vuole che sia così, ed è per questo Hanno attraversato lo stagno per entrare in studio e registrare nuove canzoni Pur continuando a compilare una discografia catalana.

È stato sia a Miami che a Los Angeles. La stessa artista ha condiviso sui suoi social alcuni dei momenti più memorabili di queste due città. proprio adesso Dovremo aspettare per vedere e sentire come funziona, anche se supponiamo che un successore Slovacchia Mo Non ci vorrà molto…