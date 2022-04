Charles LeClerk ruba in Italia un orologio del valore di 345.000 dollari: trucco straordinario gli è stato tolto

Charles Lecklerk posa con i fan al Gran Premio di Melbourne in Australia il 10 aprile. Monacask tiene al polso sinistro un orologio rubato pochi giorni dopo (Foto di Con Chronis / AFP)

Charles LeClerk non ha avuto un ottimo inizio di settimana. Il pilota di punta della Formula 1 Incontrato con una rapina costosa In Italia si sta preparando per il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola questa domenica. Al Monaco della Ferrari L’orologio del valore di $ 345.000 è stato rubato. Riguarda il modello Riccardo Mille 67-02, È personalizzato con i colori della bandiera di Monaco, che è il marchio che sponsorizza la Scuderia in F1.

Nel 2021 un prototipo simile è stato messo all’asta per soli 2,1 milioni di dollari, anche se lo stesso modello potrebbe essere acquistato sul mercato per 320.000 euro. Questa notizia ha suscitato grande scalpore nel mondo, soprattutto per una ragione L’insolito trucco che usavano per portarglielo.

Quando Carlo è stato accusato Stava passeggiando per la Darsena di VieirazioLa provincia di Luka, nella regione Toscana, si trova vicino a Livorno in Italia. Un presunto fanatico Che cosa Ha chiesto la foto e ha rubato il costoso dispositivo Il suo polso sinistro Poi è scappato Subito.

Questo è un costoso orologio rubato a Charles Leckler

A quel punto, passo TGCOM24Sito web di notizie MediaSet, Era con il suo personal trainer Andrea Ferrari, Appartenente a Viorgio. Nelle ultime foto di Leklerk lo si vede con il suddetto orologio. Il portale è indicato dal portale americano ZDMNé Leclerc né il suo partner sono rimasti feriti. Il fatto è già stato denunciato alle forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine e non hanno ancora catturato il ladro.

Infatti, Andrea Ferrari ha usato i social per denunciare le autorità e rivendicare i loro diritti Perché non ci sono luci in quel posto. “Via Salvadori è completamente buia da mesi e sono mesi che lo segnaliamo. Via Salvadori ci ha rapinato ieri. Pensano di aggiustare le luci prima o poi? Questa è una richiesta di un amico”. Coach D di Leklerk è stato pubblicato in una storia Instagram.

Charles Lekler è in testa al Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola questa domenica. In effetti, la tua squadra lo è Il miglior inizio di stagione dal 2007, quando finalmente la Ferrari fu santificata. Il 24enne monegasco guida la classifica con 71 punti su 78 delle due vittorie (in Bahrain e Australia) e il secondo posto (in Arabia Saudita) finora. Inoltre, ha aggiunto altre tre unità per essere un pilota sul giro veloce.

George Russell (Mercedes) appare al secondo posto con 37 unità, mentre l’altro pilota de Il Cavallino Carlos Science è al terzo posto con 33 punti, frutto di due podi (2° in Bahrain e 3° in Arabia Saudita). Grazie a questo, la Ferrari è in testa alla classifica Costruttori con 104 punti e la Mercedes è al secondo posto con 65 punti. La Scuderia Italiana non celebra il titolo di Costruttori dal 2008.

