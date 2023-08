Charlize Theron e i problemi dell’età: “Non posso sedermi sotto la doccia”

Charlize Theron alla première. L’attrice ha presentato ai media la seconda parte della saga vecchia guardia (Netflix). In questo interpreta Andy, una donna che sta dando la caccia a un gruppo di mercenari immortali. Questa non era la novità Difficoltà incontrate per ottenere questo ruolo.

Il motivo non è altro che l’età. Secondo la traduttrice, il suo corpo non ha più le stesse capacità necessarie per realizzare film d’azione come quando era molto più giovane e si avvicinava alla settima arte.

“Ciò che mi scoraggia davvero è che ora faccio film d’azione, e se mi faccio male, Ci vuole più tempo per guarire rispetto a quando avevo 20 anni […]. “Più che la mia bellezza, vorrei mantenere il mio corpo in forma quando avrò 25 anni e lanciarmi contro un muro e non sentire dolore il giorno dopo”, ammette il sudafricano alla rivista. tentazione.

“Ora, Se non mi alleno per tre giorni e poi torno in palestra, non riesco a camminare. Non posso sedermi sul waterAggiunge.

Ingrandire Charlize Theron nel film “La Bestia”.

Confini del cinema

Inoltre, ha parlato anche dei cambiamenti che ha apportato al suo corpo per adattarsi ai diversi ruoli, cosa che non vuole più fare: “Non farò mai più un film e dirò: ‘Sì, metterò su 40 chili. Non lo farò mai più perché non puoi toglierli.'”Lo sottolinea l’attrice premio Oscar.

“Quando avevo 27 anni, l’ho fatto Mostro. Ho perso 15 chili come durante la notte. Ho saltato tre pasti e sono tornato al mio peso normale. Poi l’ho fatto quando avevo 43 anni ha preso il sopravventoE ricordo che un anno dopo aver provato a perdere peso, ho chiamato il mio medico e ho detto: “Penso che sto morendo perché non riesco a perdere questo peso”. Mi ha detto: hai più di 40 anni. calmati’. Il tuo metabolismo non è più quello di una volta. Nessuno vuole sentirlo“.