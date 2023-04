ChatGPT è pericoloso per gli utenti? L’Italia lo ha vietato e Spagna, Germania, Francia e Irlanda lo stanno valutando

Qualche mese fa, ChatGBT ha fatto la storia come uno degli strumenti di intelligenza artificiale (AI) più avanzati del pianeta a disposizione delle masse. Milioni di utenti in tutto il mondo sono rimasti stupiti ponendogli varie domande e trovando le sue risposte dettagliate, ben scritte e nella maggior parte dei casi corrette.

Accademici, filosofi, giornalisti e utenti dei social media hanno discusso dell’impatto che ChatGPT e altre app simili stanno avendo sul mercato del lavoro, inclusa la perdita di milioni di posti di lavoro e lo sconvolgimento dell’economia globale.

Questo potrebbe interessarti: Pensione a Colpensiones: Questi sono i documenti che devi presentare per attivarla

Ebbene, la tempesta creatasi con la comparsa di ChatGPT potrebbe volgere al termine poiché molti paesi stanno valutando la possibilità di vietarlo. Il motivo non è altro che la raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo dei dati personali.

Ecco com’è. Dopo che l’Italia ha bloccato il popolare chatbot OpenAI, dicendo che non rispettava la privacy, la Spagna ha annunciato che stava valutando di fare lo stesso. La questione è stata dibattuta in altri paesi europei come Francia, Irlanda e Germania, oltre che in Cina e negli Stati Uniti.

Il paese iberico ha indicato la necessità di valutare l’impatto che ChatGPT potrebbe avere sulla protezione dei dati. In particolare, l’Agenzia spagnola per la protezione dei dati (AEPD) ha chiesto che la questione venga discussa nella prossima sessione plenaria del Comitato per la protezione dei dati dell’UE.

La richiesta è stata avanzata in quanto si è ritenuto opportuno assumere decisioni coordinate a livello europeo, nell’ambito dell’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati. “L’AEPD comprende che le attività globali di elaborazione dei dati che possono avere un impatto significativo sui diritti delle persone richiedono decisioni coordinate a livello europeo”, ha affermato un portavoce dell’agenzia. Reuders.

Francia, Irlanda, Germania, Stati Uniti e Cina hanno preoccupazioni simili. Anche il commissario irlandese per la protezione dei dati ha rilevato la necessità di un trattamento coordinato della questione nell’ambito dell’Unione europea.

Per saperne di più: Riforme del lavoro: il sindacato delle MPMI chiede un passaggio graduale alle misure per aumentare la struttura dei costi

In Francia, la Commissione nazionale per l’informazione e la libertà (CNIL) ha affermato di stare attualmente indagando su varie denunce sulla chat popolare, mentre in Germania si sta analizzando l’argomento sollevato dalle autorità italiane.

La Cina, da parte sua, ha imposto rigide restrizioni al tipo di contenuto che siti come ChatGPT possono creare, e i primi passi verso la regolamentazione arrivano dopo che l’amministrazione del presidente Biden negli Stati Uniti ha iniziato a valutare la necessità di istituirne uno. Alcune limitazioni dell’utilizzo di ChatGPT.

L’Italia è stata la prima a vietare ChatGPT

Alla fine di marzo, l’Italia ha bloccato ChatGPT ai suoi confini “con effetto immediato” per presunta inosservanza della legge sulla protezione dei dati. Sebbene lo spostamento si mostri temporaneo, non si sa quando lo strumento tornerà o se verrà ritirato, in quanto è necessario “rispettare la privacy” per abilitarlo.

Il Garante italiano per la protezione dei dati personali, un’autorità amministrativa indipendente incaricata di proteggere i dati di utenti e consumatori, ha bloccato l’uso del popolare chatbot OpenAi perché ritiene che la piattaforma non rispetti la legge sulla protezione dei dati.

Allo stesso modo, l’autorità italiana ha avviato un’indagine per determinare come funziona il sistema e ha tenuto conto che se commette una violazione, avrà bisogno di “una base giuridica che giustifichi la raccolta e l’archiviazione massiccia di dati personali”.

Le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono alla realtà, quindi è anche preoccupante che lo strumento utilizzi in modo improprio i dati personali.