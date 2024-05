ChatGPT ora imparerà anche dalla piattaforma del forum

OpenAI e Reddit hanno appena annunciato di aver raggiunto un accordo in cui i modelli linguistici sfrutteranno i post di Reddit per migliorare le loro risposte e la piattaforma acquisirà funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Snow, la mascotte di Reddit.

I sistemi di intelligenza artificiale, tuttavia, potrebbero essere ben avviati ChatGPT rimane il leader Nel campo dell’intelligenza artificiale generativa. OpenAI continua a dominare gran parte della torta del mercato, cosa che ha ottenuto grazie a due fattori: essersi distinto nella corsa iniziale e un massiccio investimento da parte di Microsoft, in cui potrebbero essere coinvolti alcuni progetti dubbi (anche se quelli di Redmond hanno ha anche creato un centro responsabile per l’intelligenza artificiale in Spagna, quindi…).

In ogni caso, OpenAI vuole continuare a aprire la strada nel mondo dell’intelligenza artificiale generativa e, per farlo, Hanno appena annunciato una partnership con Reddit Per fare in modo che ChatGPT impari dalle conversazioni che gli utenti hanno dalla sua piattaforma forum. Informazione Ci è arrivato da Android Authorityin quello che sembra essere uno dei movimenti più importanti degli ultimi anni.

Cosa ottiene OpenAI collaborando con Reddit?

A seconda dei termini della partnership a cui ha accesso il punto vendita, OpenAI avrà accesso all’ampia API di dati di Reddit e Un vasto archivio di conversazioni Quali utenti hanno mantenuto sulla piattaforma sin dal suo inizio. Questi dati verranno utilizzati per migliorare i modelli linguistici OpenAI, incluso ChatGPT. In teoria, questo dovrebbe aiutare a generare intelligenza artificiale Fornisci risposte più precisesoprattutto nell’attualità.

Da parte sua, Reddit intende sfruttare la partnership con OpenAI per Sviluppa funzionalità basate sull’intelligenza artificiale Che sia gli utenti che gli amministratori possono utilizzare per semplificarsi la vita. Ciò potrebbe tradursi in una supervisione automatizzata più accurata di quanto abbiamo visto in precedenza con gli algoritmi o in consigli personalizzati per gli utenti.

Tuttavia, esiste un accordo commerciale nell’associazione. OpenAI utilizzerà Reddit per la pubblicitàMa le politiche sui dati che la piattaforma del forum ha mantenuto fino ad ora non cambieranno, secondo i funzionari. Qualsiasi uso commerciale che OpenAI voglia fare dei dati Reddit richiederà l’approvazione esplicita degli amministratori.

Vedremo cosa significherà questa partnership per entrambe le parti Cosa significa per gli utenti? Con il passare dei mesi.

