Chavez si unisce ai Braves con la Minor League

I Braves hanno aggiornato Chavez da Triple-A quasi tre mesi nella stagione 2021 e lo hanno visto segnare un’ERA di 2,14 in 30 presenze (33 2/3 inning). Chavez ha firmato con i Cubs lo scorso inverno, ma è stato pronto per l’incarico dopo essere apparso solo tre volte. Ciò ha spinto Chicago a scambiarlo con Atlanta per Sean Newcomb, che non aveva futuro nel sistema Braves.