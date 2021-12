Chayanne e Bono sono le voci di Clay, il leone, nel film Sing 2′ | cinema | intrattenimento

Il film d’animazione, sequel della premiere del 2016, esce oggi nei cinema.

Nel 2016, Il talento li ha uniti e il loro amore per la musica li ha motivati ​​a salvare il palco Sono piaciuti molto. ma ora in Il secondo capitolo del film d’animazione cantare (studi internazionali)Incontrerai questo gruppo diversificato e attraente di animali Il potere curativo che la musica può portare anche al cuore più devastato. Gli ecuadoriani possono gustarlo dal giorno nei cinema locali.

In questa occasione, i nuovi eroi del gioco hanno Una missione per creare un grande spettacolo a Las Vegas; Ma per garantire il loro successo, faranno del loro meglio per aggiungere il leone Clay Calloway al cast, Chi avrà la voce del cantante in inglese bono, e in spagnolo, da Porto Rico Qian. L’unico problema è che Clay è lontano dal palco da quindici anni a causa della tristezza e del dolore che lo perseguitano. Mi faranno cambiare idea?

In questo sequel tornano le star di alto livello che facevano già parte del film originale: Matthew McConaugheye Reese Witherspoone Scarlett JohanssonNick Kroll, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Offerman e altri cantanti Halsey S Pharrell Williams Con nuovi personaggi.

“Cantare è molto importante per molte personeAnche quelli che non cantano in gruppi o cantano al pub locale. La gente canta in macchina e in bagno cammina. La musica significa molto per le personeBono ha commentato in un’intervista con Il giornalista di Hollywood Aspettalo in più Soggetto composto La tua canzone mi ha salvato la vita, in esclusiva per il film.

QianL’artista, invitato a essere la voce di Clay in spagnolo, ha ammesso in una recente intervista di aver accettato subito la proposta, poiché Si sentiva molto in linea con la situazione che stava attraversando il suo personaggio, sentimenti che Rispetto al dolore che ha prevalso in portoricano quando sua madre è morta nel 2014.

“È con grande piacere che diamo voce a Clay Calloway, superstar Pietra leggendario. Presto mi accompagneranno da solo al cinema cantare 2″ Ha scritto anche sul suo account Instagram con un trailer del film.

Donne colombiane Gracie Rendon Si unisce al progetto anche con il personaggio Porsche di cristalloe membri ah *ashHanna Nicole e Ashley Grace, saranno le voci Rosetta S cenere.

Secondo le prime recensioni del film, Il suo seguito non è lontano dallo spirito originale, e lui È positivo per chi vuole godersi uno spettacolo simile. Tuttavia, sostengono che il cuore della seconda parte sia Su come il cast di personaggi supera le proprie paure introducendo diversi numeri musicali Conquisterà i più piccoli con una raccolta di canzoni accattivanti e riconoscibili.

Gli artisti portano nuove energie a temi popolari che acquistano forza nei loro personaggi animali. Si tratta sempre di estensione mostrare Visuale dalla profondità della narrazione, una strategia che funziona in un film per famiglie. Se ti piace il primo, probabilmente ti piacerà il secondo”, riassume il sito di intrattenimento IGN.