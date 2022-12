Che cos’è la funzionalità Sandbox di Windows e come utilizzarla

Windows ha una funzionalità interessante chiamata Windows Sandbox, che se non ne hai sentito parlare, è un ambiente desktop leggero È progettato per eseguire test in sicurezza, il tutto in un ambiente isolato.

Ciò significa che se si sta per aprire un file sospetto, o se stiamo per installare o eseguire un programma o qualsiasi tipo di esperimento, può essere fatto dall’ambiente sicuro di Sandbox (una specie di Windows usa e getta che parla) Avere la completa sicurezza che tutto verrà eliminato una volta chiuso e nulla verrà modificato.

In quanto tale, questa è una funzionalità introdotta da Windows nel 2019 e A differenza delle familiari macchine virtuali Laddove tutte le modifiche apportate vengono salvate e disponibili al successivo utilizzo del computer, con Windows Sandbox accade il contrario, tutto viene cancellato e perso definitivamente quando viene chiuso.

Come usare la sandbox di Windows

Attualmente, la funzionalità Sandbox di Windows Disponibile solo per le edizioni Pro ed Enterprise di Windows 10 e Windows 11. Quindi, sapendo questo, quello che dovresti fare per scoprire se hai il lavoro sul tuo computer, è aprire prima il menu di ricerca e digitare Attiva o disattiva le caratteristiche di Windows e accedi a questa scheda.

Una volta aperto, controlla che l’opzione Sabbiera di Windows e abilitarlo se non lo è. Per fare ciò devi solo cliccare sulla casella che appare accanto ad essa e poi sul pulsante accettare. L’ho fatto, Il sistema si riavvierà per eseguire il processo di installazione E poi puoi iniziare a sfruttare la funzionalità.

Quindi, quando il sistema si riavvia, apri l’elenco delle applicazioni per cercare Windows Sandbox e accedi all’applicazione. Subito Noterai che si aprirà una nuova finestra vuota di Windows 10 o 11 A seconda del dispositivo che hai sul tuo computer e basta, puoi fare tutte le modifiche e le prove che vuoi, e quando chiudi la finestra tutto quello che hai fatto o scaricato sarà sparito.