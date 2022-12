Che follia! Ora puoi acquistare il cellulare con la migliore fotocamera Xiaomi

Xiaomi 12S Ultra ha uno schermo ampio e di fascia alta. Non per niente ha una diagonale 6,73 pollici ha un pannello LTPO di tipo AMOLD, Risoluzione 2K (3200 x 1440 pixel), frequenza di aggiornamento variabile da 1 Hz a 120 Hz e luminosità massima di 1500 nit. Inoltre, è compatibile con Dolby Vision e HDR10+ e include uno strato di Gorilla Glass Victus per proteggerlo da urti e graffi.

Cioè, con questo terminale, Xiaomi intende Prendi il trono per la migliore fotocamera del 2022 Ed è sicuramente tra i primi tre per quest’anno. Se hai mai desiderato vederlo di persona e goderti tutti i suoi vantaggi in esclusiva, ora puoi farlo Acquistalo al miglior prezzo su AliExpress . Se ancora non lo conoscete continuate a leggere perché vi lascerà senza parole.

All’interno troviamo nientemeno che il miglior processore Android del 2022, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Funziona a una velocità massima di 3,19 GHz. 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB Conservazione. Con tutto ciò, possiamo solo aspettarci prestazioni eccezionali in tutti i tipi di attività. Puoi effettivamente eseguire tutti i tipi di app, anche diverse contemporaneamente e giocare ai migliori videogiochi del Play Store con il massimo livello di grafica. la batteria da 4860 mAh Supporta la ricarica rapida da 67 W, insieme alla ricarica wireless da 50 W e alla ricarica wireless inversa da 10 W.

E veniamo alla sezione più importante, come la fotografia. Qui potremo godere direttamente dell’ottimo risultato della collaborazione tra Xiaomi e Leica. Qui troviamo un file Quadrupla fotocamera posterioreÈ composto da un sensore principale da 50 MP, un obiettivo grandangolare da 48 MP (128°), un teleobiettivo da 48 MP (zoom 5X) e un sensore di profondità 3D ToF. Con loro saremo in grado di scattare foto straordinarie in qualsiasi situazione e senza dover essere degli esperti. Ed è che Xiaomi ha voluto offrire una buona fotocamera in modalità automatica anche per i meno esperti, oltre a diverse impostazioni configurabili per chi vuole ottenere il massimo da essa.

Ora puoi acquistare l’esclusivo Xiaomi 12S Ultra

Come possiamo vedere, lo Xiaomi 12S Ultra ha caratteristiche imbattibili che lo rendono lo smartphone più completo dell’azienda asiatica fino ad oggi. Particolarmente degna di nota è sicuramente la sua sezione fotografica Mettilo tra i primi tre per il 2022.

Se vogliamo avere questa autentica bestia, dobbiamo sapere che Xiaomi non la commercializza ufficialmente in Spagna. Ma sì, lo è È possibile acquistarlo su AliExpress In diverse configurazioni di RAM e archiviazione, e ciò che è più importante con Global ROM e Play Store. I prezzi sono i seguenti: